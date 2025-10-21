Силовики скрутили пассажира во время посадки в Кольцово. Фото
На пассажира завели административный протокол
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики скрутили 30-летнего уроженца Бурятии, устроившего пьяный скандал при посадке в самолет. Дебошир так и не улетел, куда собирался, — его увезли в дежурную часть, рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
«В дежурную часть транспортной полиции аэропорта Кольцово поступила информация, что к выходу на посадку одного из воздушных судов требуется наряд полиции. Транспортные полицейские вышли на место, где задержали ранее не имевшего проблем с законом 30-летнего жителя города Улан-Удэ», — пояснили в ведомстве.
Буйному пассажиру в перелете отказали. На него составили административный протокол и назначили штраф.
Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО
