Силовики скрутили пассажира во время посадки в Кольцово. Фото

В аэропорту Екатеринбурга полицейские задержали пьяного пассажира
21 октября 2025 в 10:02
На пассажира завели административный протокол

На пассажира завели административный протокол

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики скрутили 30-летнего уроженца Бурятии, устроившего пьяный скандал при посадке в самолет. Дебошир так и не улетел, куда собирался, — его увезли в дежурную часть, рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

«В дежурную часть транспортной полиции аэропорта Кольцово поступила информация, что к выходу на посадку одного из воздушных судов требуется наряд полиции. Транспортные полицейские вышли на место, где задержали ранее не имевшего проблем с законом 30-летнего жителя города Улан-Удэ», — пояснили в ведомстве.

Буйному пассажиру в перелете отказали. На него составили административный протокол и назначили штраф.

Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО

