Какой силы будет магнитная буря 22 октября 2025, прогноз и влияние на здоровье

Прогноз магнитной бури 22 октября 2025 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

По данным Лаборатории солнечной астрономии, 22 октября 2025 года магнитосфера Земли будет находиться преимущественно в спокойном состоянии. Солнечная активность сохраняется на умеренном уровне, не представляя угрозы для магнитного поля нашей планеты. Подробнее в материале URA.RU.

Солнечные вспышки в конце октября 2025: текущая ситуация

В последние сутки на Солнце была зафиксирована лишь одна вспышка класса C. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, последняя вспышка произошла 21 октября 2025 года в 02:24 по московскому времени — она была классифицирована как обычная, уровня C2.1, и наблюдалась в активной области 4248.

Полное число вспышек класса C и выше за сегодняшний день — всего одна. Эта вспышка началась в 02:16, достигла пика в 02:24 и завершилась в 02:33. Вспышек более мощных классов M и X за последние сутки не наблюдалось.

Продолжение после рекламы

Текущее значение индекса солнечной активности по данным за последние 48 часов находится на среднем уровне, что соответствует нормальной фазе солнечного цикла. Существенных всплесков солнечной активности, которые могли бы привести к магнитным возмущениям на Земле, не прогнозируется в ближайшее время.

Прогноз магнитной бури 22 октября 2025 года

Согласно расчетам специалистов Лаборатории солнечной астрономии, 22 октября 2025 года ожидается преимущественно спокойное состояние магнитного поля Земли. Вероятность возникновения магнитной бури в этот день составляет лишь 7%.

При этом вероятность геомагнитных возмущений оценивается в 20%, а вероятность сохранения спокойной магнитосферы — в 73%. Прогнозный геомагнитный индекс Kp на 22 октября составляет 2, что характеризует стабильное состояние магнитного поля планеты.

Прогнозные значения других важных показателей также подтверждают благоприятную геомагнитную обстановку. Индекс Ap, характеризующий общую геомагнитную активность, ожидается на уровне 8, а индекс F10.7, отражающий уровень солнечного радиоизлучения, прогнозируется на уровне 150 — это среднее значение, не предвещающее значительных геомагнитных возмущений.

Таким образом, 22 октября можно не опасаться неблагоприятного воздействия магнитных бурь — день обещает быть спокойным с точки зрения космической погоды.

Что такое магнитные бури и как они влияют на нас

Магнитные бури — это временные возмущения в магнитосфере Земли, вызванные солнечной активностью. Они возникают, когда мощные потоки заряженных частиц от Солнца (солнечный ветер) взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты, вызывая его колебания.

Сила магнитных бурь измеряется по планетарному индексу Kp, который варьируется от 0 до 9:

Kp = 0-3: спокойная магнитосфера

Kp = 4: возбужденная магнитосфера

Kp = 5: магнитная буря уровня G1 (слабая)

Kp = 6: магнитная буря уровня G2 (умеренная)

Kp = 7: магнитная буря уровня G3 (сильная)

Kp = 8: магнитная буря уровня G4 (очень сильная)

Kp = 9: магнитная буря уровня G5 (экстремальная)

По данным Лаборатории солнечной астрономии, в текущем месяце неблагоприятные дни с возбужденной магнитосферой (Kp = 4) прогнозируются на 1, 4-6, 12, 26 и 30 октября. Однако даже в эти дни не ожидаются полноценные магнитные бури, а лишь повышенная геомагнитная активность.

На 22 октября 2025 года прогнозируется индекс Kp = 2, что соответствует спокойному состоянию магнитосферы. Это хорошая новость для метеочувствительных людей, которые могут испытывать дискомфорт во время геомагнитных возмущений.

Продолжение после рекламы

Как снизить влияние магнитных возмущений на организм

Несмотря на то, что 22 октября 2025 года прогнозируется спокойная геомагнитная обстановка, полезно знать, как снизить влияние магнитных возмущений на организм в дни, когда прогнозируется повышенная активность: