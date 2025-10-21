Свердловские депутаты одобрили кандидатуру нового детского омбудсмена, а перед этим устроили ей допрос

Депутаты расспрашивали Титову о ее опыте работы и планах на будущее Фото: Владимир Жабриков, управление информполитики заксобрания

Депутаты социального комитета и комитета по вопросам законодательства свердловского заксобрания единогласно одобрили кандидатуру Татьяны Титовой на должность уполномоченного по правам ребенка. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствовавший на обоих заседаниях.

Депутаты активно задавали Титовой вопросы про ее биографию, предыдущий опыт работы и планы на ближайшее время. «При прохождении собеседования с [уполномоченной по правам ребенка в РФ Марией] Львовой-Беловой были определены направления, по которым нужно погружаться», — пояснила Титова. Среди них — проблема сиротства в Свердловской области. «Решение проблемы — это активное взаимодействие с неправительственными организациями, с общественными организациями, с родительскими сообществами. Поэтому это целая комплексная работа», — прокомментировала Титова.

С Игорем Мороковым, чьи полномочия на посту детского омбудсмена истекли, его сменщица пока не встречалась. Уполномоченным по правам ребенка на Среднем Урале Мороков был с 25 ноября 2010 года.

Татьяна Титова — доцент кафедры международного права Уральского государственного юридического университета. Она работала в УрГЮУ более 23 лет. Ранее ее кандидатура в качестве омбудсмена была внесена в заксо губернатором Денисом Паслером.