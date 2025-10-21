Иранцы поставили тонны опасного товара в Екатеринбург

В Екатеринбурге завезли 18,6 тонны зараженных мандаринов из Ирана. Опасную продукцию нашли специалисты Россельхознадзора, несмотря на сопровождающий сертификат, подтверждающий безопасность партии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.