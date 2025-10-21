Логотип РИА URA.RU
Иранцы поставили тонны опасного товара в Екатеринбург

21 октября 2025 в 10:30
Цитрусы отправили на обеззараживание

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге завезли 18,6 тонны зараженных мандаринов из Ирана. Опасную продукцию нашли специалисты Россельхознадзора, несмотря на сопровождающий сертификат, подтверждающий безопасность партии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Выявлен карантинный вредный объект — средиземноморская плодовая муха», — пояснили там. Вредителей обнаружили в ходе лабораторных исследований и отбора проб.

Собственник товара решил провести полное обеззараживание всей партии цитрусовых. «Эта процедура направлена на обеспечение биологической безопасности региона», — подчеркнули в Россельхознадзоре.

