Иранцы поставили тонны опасного товара в Екатеринбург
Цитрусы отправили на обеззараживание
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Екатеринбурге завезли 18,6 тонны зараженных мандаринов из Ирана. Опасную продукцию нашли специалисты Россельхознадзора, несмотря на сопровождающий сертификат, подтверждающий безопасность партии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Выявлен карантинный вредный объект — средиземноморская плодовая муха», — пояснили там. Вредителей обнаружили в ходе лабораторных исследований и отбора проб.
Собственник товара решил провести полное обеззараживание всей партии цитрусовых. «Эта процедура направлена на обеспечение биологической безопасности региона», — подчеркнули в Россельхознадзоре.
