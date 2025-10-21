Какие авиарейсы задерживаются или отменены в России 20 октября 2025, онлайн-табло

Задержки и отмены авиарейсов в России 21 октября 2025 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В аэропортах России продолжаются массовые задержки и отмены рейсов. По состоянию на утро 21 октября 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены из-за временных ограничений на полеты, которые вводились минувшей ночью. В Росавиации сообщили, что в ночь на вторник ограничения действовали в восьми аэропортах страны, включая воздушные гавани Волгограда, Краснодара, Геленджика, Сочи, Владикавказа и Грозного. Подробнее в материале URA.RU.

Ограничения воздушного пространства и их последствия 21 октября 2025

Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, в ночь на 21 октября временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов вводились в аэропортах Волгограда, Тамбова, Краснодара, Геленджика, Нижнего Новгорода, Сочи, Владикавказа и Грозного. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

По состоянию на 06:00 утра ограничения были сняты в аэропортах Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара и Сочи. Нижнего Новгорода и Тамбова были отменены ранее, в 05:17.

В период действия ограничений на запасные аэродромы были направлены четыре самолета: по одному рейсу, следовавших во Владикавказ, Волгоград, Грозный и Сочи. Как отметили в Росавиации, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в ряде аэропортов вводились в связи с риском атаки БПЛА на регионы России. Об атаке беспилотников в ночь на вторник сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В результате был поврежден многоквартирный дом в Батайске, а также пострадал человек в Ростове-на-Дону.

Задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы 21 октября 2025 года

Задержки во Внуково 21 октября 2025

В аэропорту Внуково на утро 21 октября наблюдаются задержки нескольких рейсов. По данным онлайн-табло, задерживается рейс UT 801 авиакомпании «ЮТэйр» в Душанбе — вылет перенесен с 07:50 на 13:00, что составляет более 5 часов задержки.

Также задерживается рейс DP 6809 авиакомпании «Победа» в Киров — вылет перенесен с 08:00 на 09:20. Рейс UT 397 в Геленджик задерживается на 30 минут — до 09:50, а рейс UT 249 в Сочи отложен на 2,5 часа — до 13:00.

На прилет в аэропорт Внуково задерживаются рейсы из Душанбе (UT 802, прилет в 22:40 вместо 18:40) и Сочи (UT 250, прилет в 21:35 вместо 19:10). Кроме того, задерживаются прилеты из нескольких международных направлений: рейс NE 610 из Хургады (прилет в 09:45 вместо 09:15), TK 413 из Стамбула (прилет в 11:25 вместо 11:00) и 5G 9202 из Каира (прилет в 15:50 вместо 14:00).

Задержки в Домодедово 21 октября 2025

В аэропорту Домодедово отмечается задержка рейса U6 3557 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Анталью — вылет перенесен с 06:45 на 08:30. Также отменен рейс U6 2633 в Ереван, запланированный на 19:15.

Среди прилетающих рейсов значительные задержки у WZ 3202 из Нячанга (прилет в 11:29 вместо 06:30), U6 3572 из Антальи (прилет в 12:45 вместо 10:10), U6 2804 из Бишкека (прилет в 12:25 вместо 10:30) и U6 350 из Благовещенска (ожидается раньше расписания).

Задержки в Шереметьево 21 октября 2025

В аэропорту Шереметьево наблюдается наибольшее количество задержек среди московских воздушных гаваней. Задерживаются рейсы SU 1134 в Сочи (вылет в 09:20 вместо 07:20), DP 6965 в Волгоград (вылет в 09:15 вместо 07:45), DP 6809 в Киров (вылет в 09:20 вместо 08:00), DP 6969 в Волгоград (вылет в 12:50 вместо 12:15), DP 6861 в Саратов (вылет в 13:40 вместо 13:10) и 2S 2 в Анталью (вылет в 13:45 вместо 13:15).

Особенно серьезные задержки у рейса 2S 136 в Анталью (вылет перенесен с 14:15 на 18:45) и SU 1135 в Сочи (вылет в 14:55 вместо 12:55).

Среди прилетающих рейсов значительные задержки наблюдаются у SU 233 из Дели (прилет в 10:08 вместо 09:10), SU 1141 из Сочи (прилет в 11:42 вместо 09:50), SU 1431 из Барнаула (прилет в 12:12 вместо 10:20), DP 6810 из Кирова (прилет в 12:28 вместо 11:45), DP 6966 из Волгограда (прилет в 13:02 вместо 12:00), SU 1135 из Сочи (прилет в 18:07 вместо 16:20) и SU 1437 из Екатеринбурга (прилет в 20:22 вместо 18:00).

Задержки и отмены рейсов в Санкт-Петербурге (Пулково) 21 октября 2025 года

В аэропорту Пулково утром 21 октября также фиксируются задержки рейсов. Задерживается рейс D2 323 авиакомпании «Северсталь» в Ухту — вылет перенесен с 07:00 на 08:00. Отменен рейс U6 2641 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Худжанд, запланированный на 22:40.

Среди прилетающих рейсов отменен рейс U6 2734 из Оша. Серьезные задержки наблюдаются у рейса FV 6566 из Сочи (прилет в 17:45 вместо 06:55) — задержка составляет почти 11 часов. Также задерживаются рейсы N4 334 из Тюмени (прилет в 07:58 вместо 07:35), 5N 572 из Новосибирска (прилет в 09:00 вместо 08:35), U6 2642 из Худжанда (прилет в 10:10 вместо 09:50), WZ 704 из Тбилиси (прилет в 11:28 вместо 10:55), N4 310 из Томска (прилет в 11:45 вместо 11:25) и HH 741 из Самарканда (прилет в 11:56 вместо 11:40).

Задержки и отмены рейсов в регионах России 21 октября 2025 года

Задержки в аэропорту Сочи 21 октября 2025

В аэропорту Сочи после ночных ограничений на утро 21 октября наблюдаются задержки 18 рейсов — 10 на вылет и 8 на прилет. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, все ограничения сняты, воздушная гавань работает по фактическому расписанию.

«Формируется график прибытия и обслуживания всех воздушных судов, готовится расписание работы с учетом вынужденных изменений. Начата регистрация на рейсы и возобновился предполетный досмотр», — информирует пресс-служба аэропорта.

Среди задержанных рейсов на вылет: SU 1141 в Москву (вылет в 08:20 вместо 06:20), I8 502 в Ижевск (вылет в 10:30 вместо 09:30), EO 431 в Оренбург (вылет в 12:05 вместо 09:35), FV 6601 в Екатеринбург (вылет в 11:15 вместо 10:00), DP 6944 в Москву (вылет в 11:50 вместо 11:10), U6 548 в Санкт-Петербург (вылет в 12:35 вместо 11:40), SU 1135 в Москву (вылет в 14:55 вместо 12:55), UT 250 в Москву (вылет в 17:50 вместо 15:25), U6 3505 в Анталью (вылет в 18:20 вместо 16:30) и U6 280 в Москву (вылет в 17:50 вместо 16:50).

На прилет задерживаются рейсы из Кургана (EO 528, прилет в 11:05 вместо 06:20), Новосибирска (FV 6642, прилет в 10:30 вместо 07:00), Екатеринбурга (EO 504, прилет в 11:10 вместо 08:00), Ижевска (I8 501, прилет в 09:50 вместо 08:30), Санкт-Петербурга (U6 547, прилет в 11:35 вместо 10:40), Москвы (SU 1134, прилет в 13:01 вместо 11:10), Томска (N4 484, прилет в 12:05 вместо 11:35) и Батуми (WZ 568, прилет в 16:15 вместо 14:00).

Задержки в аэропорту Кургана 21 октября 2025

Вылет самолета из аэропорта Кургана в Сочи задерживается. По данным онлайн-табло на сайте воздушной гавани, рейс EO 528 авиакомпании Ikar, который должен был вылететь в 04:24, задерживается до 08:30.

Задержки в аэропорту Стригино (Нижний Новгород) 21 октября 2025

В аэропорту Нижнего Новгорода, где ночью вводились временные ограничения, задерживается рейс WZ 1030 авиакомпании Red Wings в Екатеринбург — вылет перенесен с 09:15 на 09:55. На прилет задерживается рейс WZ 1029 из Екатеринбурга (прилет в 08:55 вместо 08:15).

Задержки в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) 21 октября 2025

В аэропорту Кольцово задерживаются рейсы UT 281 в Самару (вылет в 13:20 вместо 12:20), FV 6602 в Сочи (вылет в 17:55 вместо 16:55) и SU 1437 в Москву (вылет в 19:55 вместо 17:25). Отменен рейс WZ 1067 в Казань.

На прилет задерживается рейс U6 2956 из Худжанда (прилет в 10:30 вместо 07:35), UT 1106 из Уфы (прилет в 12:20 вместо 10:30), UT 282 из Самары (прилет в 18:30 вместо 17:45), FV 6601 из Сочи (прилет в 16:55 вместо 15:40) и SU 2926 из Краснодара (прилет в 18:35 вместо 16:15). Также существенную задержку имеет рейс U6 2954 из Душанбе (прилет в 19:15 вместо 16:15).

Отменен рейс У6 565 из Сочи, который должен был прибыть в 17:55.

Задержки в аэропорту Пашковский (Краснодар) 21 октября 2025

В аэропорту Краснодара, где также вводились ночные ограничения, задерживается рейс SU 2926 в Екатеринбург — вылет перенесен с 10:15 на 12:35. Отменены рейсы ДР 160 в Москву (планировался на 11:30), У6 210 в Екатеринбург (планировался на 14:55) и ДР 564 в Екатеринбург (планировался на 18:25).

На прилет отменены рейсы ДР 563 из Екатеринбурга (планировался на 10:40), У6 209 из Екатеринбурга (планировался на 13:55) и ДР 159 из Москвы (планировался на 17:35). Задерживается рейс SU 2927 из Екатеринбурга (прилет в 11:04 вместо 09:15).

Задержки в аэропорту Рощино (Тюмень) 21 октября 2025

Из тюменского аэропорта Рощино продолжаются проблемы с рейсами в Уфу. Как сообщили в справочной службе, рейс UT125 авиакомпании Utair, который должен был вылететь 20 октября в 19:15, отменен по решению авиакомпании. Следующий вылет по тому же направлению, запланированный на утро 21 октября, задерживается почти на 10 часов — до 15:30 вместо 05:35.

Задерживается также обратный рейс UT1126 из Уфы в Тюмень — вместо 00:35 он ожидается только в 14:13, что составляет задержку более 13,5 часов.

Задержки в аэропорту Волгограда 21 октября 2025

В аэропорту Волгограда, где ночью также вводились ограничения на полеты, задержаны ночные авиарейсы в Москву и Анталью, а также прилеты из Антальи и Астрахани. Ограничительные меры в волгоградской воздушной гавани действовали с 22:20 20 октября до 00:10 21 октября.

Задержки во Владивостоке 21 октября 2025