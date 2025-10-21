Логотип РИА URA.RU
К 155-летию Ивана Бунина: тест на знание биографии великого писателя

Тест на знание творчества и биографии Ивана Бунина
21 октября 2025 в 12:00
22 октября 2025 Ивану Бунину исполнилось бы 155 лет

Фото: Михаил Дмитриев / РИА Новости

Первый русский нобелевский лауреат по литературе, мастер слова Иван Алексеевич Бунин родился 22 октября 1870 года. В 2025 году писателю исполнилось бы 155 лет. Его творчество — это элегия ушедшей России, хрустальная четкость прозы и пронзительная точность поэзии. Пройди тест URA.RU и проверь, насколько хорошо ты знаешь биографию писателя, чья жизнь была полна ярких событий, любви и скитания. 

