К 155-летию Ивана Бунина: тест на знание биографии великого писателя

Первый русский нобелевский лауреат по литературе, мастер слова Иван Алексеевич Бунин родился 22 октября 1870 года. В 2025 году писателю исполнилось бы 155 лет. Его творчество — это элегия ушедшей России, хрустальная четкость прозы и пронзительная точность поэзии. Пройди тест URA.RU и проверь, насколько хорошо ты знаешь биографию писателя, чья жизнь была полна ярких событий, любви и скитания.