Екатеринбуржец, укравший сына из рук матери, объявлен в федеральный розыск. Фото
Беглеца с сыном объявили в розыск приставы
Фото: Илья Московец © URA.RU
Приставы объявили в федеральный розыск 34-летнего Артема Жиганова, который месяц назад силой отобрал сына у матери в центре Екатеринбурга. Девятилетний мальчик (полный тезка отца) тоже находится в розыске, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.
«В рамках исполнительного производства о передаче ребенка, возбужденного в отношении должника Жиганова Артема Анатольевича, судебным приставом-исполнителем объявлен исполнительный розыск несовершеннолетнего ребенка Жиганова Артема Артемовича и его отца», — пояснили в ведомстве. По решению суда мужчина обязан передать ребенка матери.
Жиганов-старший похитил ребенка в конце августа прямо в здании популярного общепита на пересечении улиц 8 Марта — Малышева. После этого он скрылся вместе с сыном. За два месяца до этого мужчина принудительно под контролем приставов передавал мальчика матери. С того момента он проживал с ней.
Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области
