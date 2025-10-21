Логотип РИА URA.RU
Екатеринбуржец, укравший сына из рук матери, объявлен в федеральный розыск. Фото

21 октября 2025 в 10:19
Беглеца с сыном объявили в розыск приставы

Фото: Илья Московец © URA.RU

Приставы объявили в федеральный розыск 34-летнего Артема Жиганова, который месяц назад силой отобрал сына у матери в центре Екатеринбурга. Девятилетний мальчик (полный тезка отца) тоже находится в розыске, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

«В рамках исполнительного производства о передаче ребенка, возбужденного в отношении должника Жиганова Артема Анатольевича, судебным приставом-исполнителем объявлен исполнительный розыск несовершеннолетнего ребенка Жиганова Артема Артемовича и его отца», — пояснили в ведомстве. По решению суда мужчина обязан передать ребенка матери.

Жиганов-старший похитил ребенка в конце августа прямо в здании популярного общепита на пересечении улиц 8 Марта — Малышева. После этого он скрылся вместе с сыном. За два месяца до этого мужчина принудительно под контролем приставов передавал мальчика матери. С того момента он проживал с ней.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

