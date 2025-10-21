Логотип РИА URA.RU
В Свердловской области готовятся запретить энергетики

21 октября 2025 в 12:30
Законопроект рассмотрят через два дня

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Свердловской области рассмотрят законопроект о запрете розничной продажи энергетических и безалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос обсудят на заседании 23 октября, повестка опубликована на официальном сайте кабмина.

Осведомленный источник в региональном правительстве пояснил корреспонденту, что речь идет о приведении областного законодательства в соответствии федеральному. С докладом по проекту закона выступит и. о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова.

Детали законопроекта не раскрываются. На федеральном уровне запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним действует с 1 марта.

