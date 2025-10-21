В Свердловской области готовятся запретить энергетики
Законопроект рассмотрят через два дня
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Власти Свердловской области рассмотрят законопроект о запрете розничной продажи энергетических и безалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос обсудят на заседании 23 октября, повестка опубликована на официальном сайте кабмина.
Осведомленный источник в региональном правительстве пояснил корреспонденту, что речь идет о приведении областного законодательства в соответствии федеральному. С докладом по проекту закона выступит и. о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова.
Детали законопроекта не раскрываются. На федеральном уровне запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним действует с 1 марта.
