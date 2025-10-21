Десятки тысяч свердловчан оказались в «заложниках» у опасных вирусов

28 тысяч свердловчан заболели ОРВИ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

За прошедшую неделю в Свердловской области зарегистрировано 28 тысяч случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Из этого числа 14 тысяч случаев пришлись на Екатеринбург. Такие данные опубликовали специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Динамика заболеваемости

По информации ведомства, уровень заболеваемости оказался на 3% ниже, чем неделей ранее. Более того, этот показатель на 9% ниже среднего многолетнего уровня для аналогичного периода. Таким образом, ситуация с ОРВИ в регионе на данный момент оценивается как стабильная и не выходящая за рамки сезонных ожиданий.

Анализ заболеваемости показывает, что 59% заболевших составляют дети. Это типичная картина для осеннего периода, когда вирусные инфекции особенно активно распространяются в детских коллективах, таких как школы и детские сады.

Продолжение после рекламы

Какие вирусы выявлены: лабораторные данные

В течение недели лабораторному обследованию подверглись 576 человек. По результатам анализов, доминирующим возбудителем среди заболевших оказался риновирус. Кроме того, были выявлены случаи заражения вирусами парагриппа, коронавирусом (COVID-19), а также аденовирусами и другими респираторными возбудителями.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области подчеркивают, что нынешняя ситуация с ОРВИ является прогнозируемой и управляемой. Эпидемиологи отмечают, что подобных показателей ожидали в этот сезон, и предпринимаемые меры позволяют контролировать распространение инфекции.

В социальных, медицинских и образовательных учреждениях региона усилены профилактические меры в соответствии с санитарным законодательством. В частности, проводится регулярная дезинфекция помещений, усиливается контроль за состоянием здоровья сотрудников и посетителей, а также ограничивается посещение массовых мероприятий при появлении симптомов ОРВИ.

Рекомендации для населения: как защитить себя от ОРВИ

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать простые, но эффективные меры профилактики:

- Пройти вакцинацию против гриппа, особенно лицам из групп риска.

- Регулярно и тщательно мыть руки с мылом или использовать антисептические средства.

- Соблюдать социальную дистанцию в местах массового скопления людей.

- Использовать индивидуальные средства защиты при уходе за больными членами семьи.

- Поддерживать здоровый образ жизни, включая полноценное питание, физическую активность и достаточный сон.

При появлении первых признаков заболевания — повышение температуры, кашель, насморк, боль в горле — рекомендуется оставаться дома и обратиться за медицинской помощью. Самолечение может привести к осложнениям, особенно у детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

В школах и детсадах введены дополнительные меры: регулярное проветривание, обеззараживание воздуха, контроль температуры учащихся и сотрудников. В случае выявления заболевших организуются временные карантины в отдельных классах.