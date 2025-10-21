Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

На заснеженной трассе под Екатеринбургом перевернулся грузовик, движение перекрыто. Фото

Из-за перевернувшегося грузовика на Пермском тракте ограничили движение
21 октября 2025 в 09:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На месте ЧП работают инспекторы

На месте ЧП работают инспекторы

Фото: Илья Московец © URA.RU

На 319-м километре трассы P-242 возле Ревды утром 21 октября перевернулся грузовик. Сейчас на заснеженном участке дороги частично перекрыто движение, сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, допустил опрокидывание. Пострадавших нет», — пояснили там. Движение организовано по одной полосе.

На месте работают инспекторы ДПС. Объехать участок можно через Первоуральск со съездом на 326-й километр трассы и возвращением на 316-й.

Продолжение после рекламы

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал