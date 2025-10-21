На заснеженной трассе под Екатеринбургом перевернулся грузовик, движение перекрыто. Фото
На месте ЧП работают инспекторы
Фото: Илья Московец © URA.RU
На 319-м километре трассы P-242 возле Ревды утром 21 октября перевернулся грузовик. Сейчас на заснеженном участке дороги частично перекрыто движение, сообщили в Госавтоинспекции региона.
«Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, допустил опрокидывание. Пострадавших нет», — пояснили там. Движение организовано по одной полосе.
На месте работают инспекторы ДПС. Объехать участок можно через Первоуральск со съездом на 326-й километр трассы и возвращением на 316-й.
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
