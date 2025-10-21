На месте ЧП работают инспекторы Фото: Илья Московец © URA.RU

На 319-м километре трассы P-242 возле Ревды утром 21 октября перевернулся грузовик. Сейчас на заснеженном участке дороги частично перекрыто движение, сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, допустил опрокидывание. Пострадавших нет», — пояснили там. Движение организовано по одной полосе.

На месте работают инспекторы ДПС. Объехать участок можно через Первоуральск со съездом на 326-й километр трассы и возвращением на 316-й.

Продолжение после рекламы