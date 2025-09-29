Как свердловские школьники будут отдыхать в осенние каникулы: график и афиша мероприятий

В Свердловской области школьников ждут длинные осенние каникулы, которые продлятся 11 дней. Как будут отдыхать дети в зависимости от учебного процесса и что стоит учесть родителям при планировании отпуска, — в материале URA.RU.
Как будут отдыхать дети в осенние каникулы
Согласно рекомендованному графику Министерства просвещения РФ, школы, работающие по четвертной системе, отправят учеников на каникулы с субботы 25 октября по 4 ноября (вторник). Это редкий случай, когда осенний отдых совпадает с государственным праздником — Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. Таким образом, дети получат сразу 11 дней отдыха. Уже 5 ноября (в среду) школьники вернутся за парты.
Что важно знать родителям
- Каникулы охватывают два уикенда и праздничный день, что удобно для семейных поездок.
- Учебные заведения могут корректировать даты в зависимости от эпидемиологической ситуации или внутренних распоряжений. Рекомендуется уточнить точный график на сайте школы или у классного руководителя.
- В школах, работающих по триместрам, осенние каникулы могут быть разбиты на две недели: с 4 по 12 октября и с 15 по 23 ноября.
Как провести каникулы с пользой
В Екатеринбурге и других городах области в это время традиционно проходят культурные мероприятия: театральные фестивали, выставки, мастер-классы. Музеи и библиотеки готовят специальные программы для школьников. Туроператоры предлагают семейные туры по Уралу — от санаториев до экскурсий на природу. Для тех, кто остается дома, центры дополнительного образования запускают тематические смены.
С детьми можно отправить в контактный зоопарк или в поездку по Уралу. Например, посетить Тальков камень или парк «Оленьи ручьи».
Если вы хотите посетить спектакль или концерт, займитесь покупкой билетов уже сейчас. На многие представления все места уже разобраны. Составили краткую афишу из того, что пока доступно.
Театр кукол
- 26, 28 октября "Квартет" (6+) — концерт с куклами по мотивам басен И.А. Крылова
- 28, 29 октября спектакль-игра "Колобок" (0+)
- 30 октября спектакль-концерт "Спасатели 2.0: академия безопасности" (6+)
- 31 октября спектакль-игра для детей и взрослых "Солнышко в ладошках" (6+) и феерическое представление по мотивам сказок солнечной Италии "Апельсиновые сказки" (6+)
Театр юного зрителя (ТЮЗ)
1, 2 ноября премьера сказки без слов «Муха-цокотуха» (6+)
Филармония
- 25 октября "Квинтет деревянных духовых" (Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро», фрагменты симфонической сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк», вальс из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель»)
- 26 октября "Тайны музыки с Шерлоком Холмсом" (0+)
- 2 ноября "Питер Пэн. Читает Анна Большова" (6+) (музыка от классики Чайковского до современных композиций Циммера)
Детская филармония
- 25 октября Детский альбом. Музыка П.И.Чайковского (7+) и Детская классика («Детский альбом» П.И. Чайковского, «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского и «Карнавал животных» К. Сен-Санса)
- 1 ноября Сказки кота Филармоника 0+
Урал Опера
- 25 октября опера "Алиса в зазеркалье" (6+)
- 26 октября балет "Щелкунчик" (6+)
- 28 октября «Летучий голландец» (12+)
- 29 и 31 октября балет "Сказки Перро" (12+) («Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Синяя борода» и «Мальчик-с-пальчик»)
- 2 ноября балет «Дон Кихот» (12+)
