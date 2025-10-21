Какие праздники отмечают 22 октября 2025: что можно и нельзя делать

Что можно отметить 22 октября 2025 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среда, 22 октября, в мире отмечена социальными и медицинскими датами. Также день связан с интеллектом, клавишек CAPS LOCK, карнавалом и собаками. Православные верующие чтят память апостола Иакова Алфеева, а в народе — Яков Дровопилец. В эту дату родились Сара Бернар, Иван Бунин, Жозеф Косма, Лев Яшин, Кристофер Ллойд и Катрин Денев. Подробнее о событиях и традициях этого дня — в материале URA.RU.

Международные праздники 22 октября 2025 года

Международный день заикающихся людей

Цель Международного дня заикающихся людей — привлечь внимание к проблемам людей, страдающих нарушениями речи, и поддержать их в стремлении к полноценной жизни. По данным Международной ассоциации заикающихся людей (ISA), этим расстройством страдает около 1% населения планеты, чаще всего дети в возрасте от 2 до 5 лет.

Заикание — это нарушение ритма речи, вызванное судорогами мышц речевого аппарата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дата 22 октября была утверждена в 1998 году по инициативе Международной ассоциации заикающихся людей, основанной тремя годами ранее. С тех пор по всему миру проходят конференции, лекции, встречи и акции, направленные на повышение информированности и разрушение стереотипов.

Продолжение после рекламы

Люди, страдающие заиканием, нередко испытывают тревогу, неуверенность и социальную изоляцию. Этот день помогает привлечь внимание общества, напомнить о необходимости терпимости и показать, что речевые трудности не мешают добиться успеха. Среди известных заикавшихся — Уинстон Черчилль, Мэрилин Монро, Льюис Кэрролл и другие.

Всемирный день орехов

Праздник, посвященный пользе и разнообразию этих природных даров — Всемирный день орехов — отмечается 22 октября. Этот день напоминает о важности здорового питания.

Орехи укрепляют сердце, снижают уровень холестерина, улучшают память и насыщают надолго. Несмотря на калорийность, орехи считаются полезным перекусом, способствующим контролю веса.

Орехи — кладезь белков, жиров, витаминов и минералов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Праздник был учрежден в 2015 году британской компанией Liberation Foods, продвигающей принципы Fairtrade. Сегодня его отмечают во многих странах — проводят дегустации, выставки и акции, рассказывают о пользе разных видов орехов.

Интересные факты

Самый крупный орех — сейшельский, весит до 30 кг.

Грецкий орех получил свое название благодаря грекам, завезшим его на Русь.

Выражение «крепкий орешек» появилось из-за прочной скорлупы.

Лучший способ отпраздновать — добавить орехи в блюда или просто насладиться горстью миндаля, грецких или фисташек — символов здоровья и энергии.

Литературный праздник «Белые журавли»

Каждый год 22 октября отмечается литературный праздник «Белые журавли», учрежденный народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым. Он посвящен памяти павших во всех войнах, а также идеалам мира, добра и дружбы народов.

Журавль издавна символизирует чистоту, верность и бессмертие души. После стихотворения Гамзатова «Журавли», написанного в 1965 году под впечатлением от посещения Хиросимы, птица стала символом солдат, не вернувшихся с войны. Всенародную известность этому образу принесла песня Маркa Бернеса, ставшая реквиемом павшим героям.

Этот день напоминает о цене мира и о героях, чьи души, по словам поэта, «превратились в белых журавлей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Впервые праздник прошел в 1986 году в Дагестане, при открытии памятника воинам Великой Отечественной войны. Со временем традиция распространилась по России и за ее пределы, а в 2009 году ЮНЕСКО включила «День Белых Журавлей» в международный календарь памятных дат. 22 октября проходят поэтические чтения, акции памяти и запуск бумажных журавликов.

День «Заведите собаку»

Во всем мире 22 октября отмечают трогательный праздник — День «Заведите собаку». Он призван напомнить людям о верности, доброте и любви четвероногих друзей, а также о важности ответственного отношения к животным.

У этого дня нет официальных основателей. Он появился как напоминание о собаках, нуждающихся в доме, и о приютах, где ждут своих хозяев верные питомцы. Собаки сопровождают человека уже тысячелетия — охраняют, помогают и просто делают жизнь радостнее.

Продолжение после рекламы

Собаки приносят радость и помогают справляться со стрессом. Они снижают чувство одиночества, побуждают чаще гулять и вести активный образ жизни. Для многих людей питомец становится настоящим членом семьи.

Перед тем как завести собаку, важно оценить свои возможности: условия жилья, свободное время и финансовые затраты. Необходимо подобрать породу, подходящую вашему образу жизни, и быть готовым к ежедневной заботе.

Собаки — это настоящие друзья, способные подарить любовь, преданность и тепло Фото: Илья Московец © URA.RU

Лучший способ отпраздновать — подарить дом собаке из приюта. В столице, например, работают десятки приютов, где специалисты помогут подобрать питомца. Кроме того, объявления о щенках можно найти на сайтах, а также на Птичьем рынке и выставках собак.

Если у вас уже есть питомец, уделите ему больше внимания, угостите лакомством или устройте долгую прогулку. Также можно поддержать приюты волонтерством или пожертвованием.

День «Умным быть круто»

Ежегодно 22 октября отмечают Smart is Cool Day — праздник, посвященный развитию интеллекта и любознательности. Он ориентирован на молодежь и призван показать, что ум и знания — это круто.

Мероприятия в этот день способствуют тренировке памяти, внимания, логики и способности принимать решения. В школах и библиотеках проводят интеллектуальные игры, турниры по шахматам и шашкам, ребусы и кроссворды.

Интеллект — модное и ценное качество Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В интернете и соцсетях выкладывают лайфхаки и тесты на IQ с хэштегами #бытьумным #круто. Праздник вдохновляет делиться знаниями, хвалить друзей за ум, читать биографии великих ученых и обсуждать интересные темы.

День психофизики

В мире 22 октября отмечают День психофизики, посвященный изучению взаимосвязи между физическими раздражителями и психическими ощущениями человека. Праздник установлен в честь немецкого ученого Густава Теодора Фехнера, одного из основателей этой науки.

День психофизики отмечают ученые и любители науки по всему миру Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

В 1850 году Фехнер впервые предложил количественно связывать ощущения с интенсивностью внешних стимулов, что легло в основу закона Вебера–Фехнера: сила ощущения пропорциональна логарифму воздействия раздражителя. Он разработал методы измерения сенсорной чувствительности, которые применяются и сегодня.

День рождения ксерокопии

День рождения ксерокопии отмечают 22 октября в честь изобретения Честера Карлсона, создавшего первый копировальный аппарат в 1938 году. Его изобретение, основанное на электрофотографии, облегчило работу офисов, типографий и фотоателье.

Магазины устраивают акции, а пользователи в соцсетях делятся фото старых ксероксов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Компания Xerox выпустила первый серийный ксерокс в 1947 году, а в языке слово «ксерокс» стало нарицательным, дав начало глаголу «ксерить». Сегодня копировальные аппараты, включая многофункциональные, широко используются в офисах и дома.

Продолжение после рекламы

День клавиши CAPS LOCK

Шуточный праздник, посвященный клавише CAPS LOCK отмечают 22 октября. Идея принадлежит Дереку Арнольду из Айовы, который в 2000 году предложил высмеять злоупотребление набором текста заглавными буквами. Позже, в 2009 году, 28 июня этот день связали с памятью Билли Мэйса, известного своей громкой манерой речи, напоминающей эффект CAPS LOCK.

Праздник дает повод немного пошутить в переписке или продемонстрировать эмоции через текст Фото: Илья Московец © URA.RU

Клавиша CAPS LOCK фиксирует верхний регистр, превращая все буквы в заглавные. В интернете такой текст воспринимается как крик, выражение эмоций или попытка привлечь внимание. Злоупотребление капсом считается грубым по сетевому этикету, но в праздник можно писать исключительно заглавными, шутливо нарушая правила.

День карнавала чудес

Праздник фантазии, магии и веселья — День Карнавала Чудес — отмечают 22 октября. Точная история его возникновения неизвестна, но цель понятна: дать каждому возможность окунуться в мир чудес, креативности и самовыражения.

День напоминает о важности мечтать, выражать себя и радоваться маленьким чудесам повседневной жизни Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Карнавал олицетворяет смешение реальности и фантазии, где возможны любые чудеса. Этот праздник — повод выйти за рамки рутины, повеселиться и поверить, что необычное возможно в любой момент. В этот день принято создавать необычные образы — от волшебников и фей до героев сказок — и верить в чудеса вокруг: неожиданные встречи, приятные сюрпризы, радостные совпадения.

Православный праздник 22 октября 2025 года

День памяти апостола Иакова Алфеева

Православные верующие 22 октября чтят апостола Иакова Алфеева, сына Алфея и брата апостола и Евангелиста Матфея. Он был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа и первоначально был мытарем. После Пятидесятницы проповедовал в Иудее, затем вместе с апостолом Андреем Первозванным в Эдессе, а позже самостоятельно — в Газе, Елевферополе и окрестных землях.

Мощи апостола хранятся в Риме, Бари, Венеции и на Афоне Фото: Размик Закарян © URA.RU

Сведения о его смерти различаются: по одной версии, он был забит камнями в Мармарике, по другой — распят в Острацине на пути в Египет. День памяти Иакова Алфеева напоминает о его миссионерском труде, проповеди Евангелия и духовном подвиге. Несмотря на ограниченные сведения о жизни святого, его верность Христу и принесенное благовестие остаются примером для верующих.

Народный праздник 22 октября 2025 года

Яков Дровопилец

На Руси 22 октября называли Днем Якова Дровопильца. Этот праздник знаменовал завершение грибного сезона и начало заготовки дров на зиму. Осенние дрова считались самыми качественными — из них печь горела жарче, чем из летних или весенних поленьев. К подготовке подходили тщательно: выбирали подходящие участки в лесу, валили деревья, разделывали стволы на толстые бревна и хворост, а затем вывозили их на опушки для хранения. Также крестьяне отправлялись в лес за последними осенними сыроежками, которые подавали на стол или засаливали.

Продолжение после рекламы

Этот день связан с дровами, грибами и обработкой зерна Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В этот день крестьяне также начинали обработку зерна: мололи пшеницу, обдирали овес, ячмень и просо. Из новой крупы готовили кашу и пироги, которые подавали с маслом или салом. Пироги и каша считались символом здоровья и благополучия на весь год.

Приметы и поверья

Появление первого снега традиционно указывает на то, что зима наступит примерно через сорок дней. Образование же гололедицы в этот день часто связывают с предстоящими осадками в виде дождя. Появление инея на поверхности считается признаком наступающих сильных морозов. Лук с толстыми чешуями и появление зайцев с густым мехом служит признаком предстоящей холодной зимы.

Снег, выпавший 22 октября, считается предвестником благополучного года Фото: Илья Московец © URA.RU

Сохранившие хвою лиственницы и не сбросившие листья вишни свидетельствовали о вероятности позднего снегопада. Ясная и холодная погода в этот день, 22 октября, обычно предвещает морозную зиму, тогда как тепло и дожди в этот период указывают на более мягкие зимние условия.

Чего нельзя делать 22 октября

Шить или работать с иглой — считалось, что это принесет бедность и финансовые трудности.

— считалось, что это принесет бедность и финансовые трудности. Лениться — верили, что праздность 22 октября предвещает год неудач и упадка сил.

— верили, что праздность 22 октября предвещает год неудач и упадка сил. Пилить деревья вечером — это могло навлечь беду на дом.

— это могло навлечь беду на дом. Отправляться в дальние поездки — день считался неблагоприятным для дорог.

Рассказывать сны в этот день также не стоило Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Знаменитости, родившиеся 22 октября