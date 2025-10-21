Уральские хоккеисты стали чемпионами Кубка губернатора Свердловской области

В турнире состязались пять сильнейших молодежных команд России по хоккею с мячом Фото: предоставлено АО «Хромпик» / Александр Фокин

Команда «Уральский трубник» стала победителем ежегодного Кубка губернатора Свердловской области по мини-хоккею с мячом среди молодежных команд Высшей лиги. Первоуральские хоккеисты победили в финальном матче со счетом 8:6. Как сообщили URA.RU в пресс-службе завода «Хромпик» (входит в ГК «Полипласт»), который выступает официальным партнером турнира, в соревнованиях принимали участие сильнейшие команды России.

«Поздравляю „Уральский трубник“ с заслуженной победой в Кубке губернатора! Это триумф уральской школы хоккея с мячом и отличный результат нашей совместной работы. Команда доказала, что при достойной поддержке, традиции этого вида спорта не просто сохраняются, а выходят на новый уровень», — поздравил победителей председатель совета директоров Группы компаний «Полипласт» Александр Шамсутдинов.

Церемонию награждения и закрытия соревнований посетили гендиректор АО «Хромпик» Александр Кожухарь и замминистра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев. Кожухарь подчеркнул значимость мероприятий такого уровня для популяризации хоккея с мячом. В связи с этим он считает необходимым продолжать инициативу, направленную на воспитание будущих звезд отечественного спорта в регионе.

В турнире состязались пять сильнейших молодежных команд России по хоккею с мячом: архангельский «Водник-2», кировская «Родина-2», краснотурьинский «Маяк», ульяновская «Волга-2» и «Уральский Трубник» из Первоуральска. Соревнования прошли с 17 по 20 октября в Первоуральске. Всего матчи Кубка губернатора в сумме посетили более 11 тысяч болельщиков.