Екатеринбург превратился в «Сайлент Хилл». Фото
Город будет окутан в смоге до вечера 24 октября
Фото: Илья Московец © URA.RU
Екатеринбург утром 21 октября окутал густой смог. Тяжело было хоть что-то увидеть на расстоянии 15 метров, а в некоторых районах даже тяжко дышать. Несколько выразительных кадров — в материале URA.RU.
О смоге накануне предупредили синоптики Уралгидрометцентра. По их данным, с вечера 20 до 24 октября в Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге, ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей.
Фото: Владислав Панченко © URA.RU
