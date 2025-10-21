Город будет окутан в смоге до вечера 24 октября Фото: Илья Московец © URA.RU

Екатеринбург утром 21 октября окутал густой смог. Тяжело было хоть что-то увидеть на расстоянии 15 метров, а в некоторых районах даже тяжко дышать. Несколько выразительных кадров — в материале URA.RU.

О смоге накануне предупредили синоптики Уралгидрометцентра. По их данным, с вечера 20 до 24 октября в Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге, ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей.