CNN: ожидавшаяся на этой неделе встреча Лаврова и Рубио «пока отложена»

Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио по обсуждению встречи глав РФ и США отложена, передает CNN

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которую ожидали на этой неделе, отложена. Об этом сообщает телеканал CNN. В связи с этим предполагается, что предстоящий визит глав России и США в Будапешт также будет отложен.

«Ожидаемая встреча Рубио с его российским коллегой Сергеем Лавровым пока отложена. Пока неясно, почему встреча не состоится на этой неделе», — приводит CNN слова представителя Белого дома. При этом американский телеканал добавляет, что Рубио может снова созвониться с Лавровым, чтобы обсудить возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее агентство Reuters сообщало, что переговоры между Лавровым и Рубио могут пройти 23 октября. В качестве одной из тем встречи называли подготовку возможного саммита между Путиным и Трампом.

