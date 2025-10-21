CNN: ожидавшаяся на этой неделе встреча Лаврова и Рубио «пока отложена»
Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио по обсуждению встречи глав РФ и США отложена, передает CNN
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которую ожидали на этой неделе, отложена. Об этом сообщает телеканал CNN. В связи с этим предполагается, что предстоящий визит глав России и США в Будапешт также будет отложен.
«Ожидаемая встреча Рубио с его российским коллегой Сергеем Лавровым пока отложена. Пока неясно, почему встреча не состоится на этой неделе», — приводит CNN слова представителя Белого дома. При этом американский телеканал добавляет, что Рубио может снова созвониться с Лавровым, чтобы обсудить возможную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ранее агентство Reuters сообщало, что переговоры между Лавровым и Рубио могут пройти 23 октября. В качестве одной из тем встречи называли подготовку возможного саммита между Путиным и Трампом.
В кулуарах Белого дома отмечают, что обсуждение формата и повестки такой встречи продолжается, несмотря на перенос переговоров глав внешнеполитических ведомств. По информации американских СМИ, обе стороны сохраняют каналы связи для дальнейших консультаций. О самой встрече Путин и Трамп ранее договорились 16 октября в ходе телефонного разговора. Местом встречи была выбрана Венгрия — Будапешт. Принимающая сторона пообещала обеспечить безопасность, передает телеканал «Царьград».
Материал из сюжета:Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.