В Госдуме предложили выплачивать до 300 тысяч рублей за ущерб в ДТП

В Госдуме внесли предложении об увеличении до 300 тысяч рублей выплат за ущерб в ДТП без оформления сотрудниками ГИБДД. Это следует из законопроекта, который опубликован на сайте думы.

«Предлагается с 200 до 300 тысяч рублей увеличить размер страхового возмещения, которое может получить потерпевший в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции», — говорится в тексте проекта. Напомним, этот лимит был увеличен в июле в два раза (ранее было 100 тысяч рублей). Авторы проекта подчеркнули, что до этого лимит не пересматривался уже больше пяти лет.