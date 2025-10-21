Логотип РИА URA.RU
В Госдуме предложили выплачивать до 300 тысяч рублей за ущерб в ДТП

21 октября 2025 в 10:07
Лимит ущерба для европротокола по ОСАГО предлагают увеличить до 300 тысяч рублей

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Госдуме внесли предложении об увеличении до 300 тысяч рублей выплат за ущерб в ДТП без оформления сотрудниками ГИБДД. Это следует из законопроекта, который опубликован на сайте думы.

«Предлагается с 200 до 300 тысяч рублей увеличить размер страхового возмещения, которое может получить потерпевший в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции», — говорится в тексте проекта. Напомним, этот лимит был увеличен в июле в два раза (ранее было 100 тысяч рублей). Авторы проекта подчеркнули, что до этого лимит не пересматривался уже больше пяти лет.

Отмечается, что из-за роста цен на авто лимит выплат по европротоколу перестает соответствовать реальному ущербу при ДТП. Отмечается, что повышение лимита еще на 100 тысяч позволит сохранить эффективность упрощенной процедуры оформления ДТП и защитить интересы граждан. Законопроект будет рассматриваться в трех чтениях, сейчас он направлен в комитет Госдумы по финрынку.

