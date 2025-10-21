В Омской области введут режим ЧС
Сейчас под снегом находится 420 тысяч гектаров снега (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Омской области введут режим чрезвычайной ситуации из-за раннего наступления холодов. Под снегом сейчас находится 420 тысяч гектаров посевов, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
«Уборочную кампанию продолжаем. В ходе совещания приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей области, чтобы у аграриев была возможность обратиться в страховые компании», — написал Хоценко в своем telegram-канале. По словам главы региона, из-за переувлажнения почвы и раннего снега режим ЧС вводили в 16 районах, а сейчас он сохраняется в трех — под снегом находится 420 тысяч гектаров культур. Губернатор напомнил аграриям о важности страховать посевы. Так, сейчас в регионе застраховано 959 тысяч гектаров.
Ранее аналогичный режим ЧС был введен в Ростовской области из-за массовой гибели урожая, вызванной заморозками и засухой. Тогда пострадала почти треть всех посевных площадей региона, а ущерб сельскому хозяйству оценили в четыре миллиарда рублей.
