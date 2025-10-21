В Омской области введут режим ЧС

«Уборочную кампанию продолжаем. В ходе совещания приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей области, чтобы у аграриев была возможность обратиться в страховые компании», — написал Хоценко в своем telegram-канале. По словам главы региона, из-за переувлажнения почвы и раннего снега режим ЧС вводили в 16 районах, а сейчас он сохраняется в трех — под снегом находится 420 тысяч гектаров культур. Губернатор напомнил аграриям о важности страховать посевы. Так, сейчас в регионе застраховано 959 тысяч гектаров.