Режим ЧС федерального характера ввели в российском регионе

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера введен в Ростовской области из-за ущерба сельскому хозяйству, нанесенного неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Юрия Слюсаря. Решение поддержано на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
«Вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая была поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации», — заявил Слюсарь. Его слова передает пресс-служба правительства области. В настоящее время идет оформление всех необходимых документов.
В 2025 году из-за аномальных погодных явлений — заморозков и засухи — в Ростовской области пострадала почти треть всех посевных площадей. Режим ЧС регионального уровня ранее действовал в 43 муниципалитетах из-за заморозков и в 27 районах — из-за засухи. Общая площадь погибших культур составила 203 тысячи гектаров, а суммарный ущерб оценивается в четыре миллиарда рублей. Для сравнения, всего в регионе пострадало или было уничтожено порядка миллиона гектаров посевов.
