Режим ЧС федерального характера ввели в российском регионе

В Ростовской области введен режим ЧС федерального уровня из-за гибели урожая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за урожая
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за урожая Фото:

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера введен в Ростовской области из-за ущерба сельскому хозяйству, нанесенного неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Юрия Слюсаря. Решение поддержано на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«Вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая была поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации», — заявил Слюсарь. Его слова передает пресс-служба правительства области. В настоящее время идет оформление всех необходимых документов.

В 2025 году из-за аномальных погодных явлений — заморозков и засухи — в Ростовской области пострадала почти треть всех посевных площадей. Режим ЧС регионального уровня ранее действовал в 43 муниципалитетах из-за заморозков и в 27 районах — из-за засухи. Общая площадь погибших культур составила 203 тысячи гектаров, а суммарный ущерб оценивается в четыре миллиарда рублей. Для сравнения, всего в регионе пострадало или было уничтожено порядка миллиона гектаров посевов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Режим чрезвычайной ситуации федерального характера введен в Ростовской области из-за ущерба сельскому хозяйству, нанесенного неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Юрия Слюсаря. Решение поддержано на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. «Вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая была поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации», — заявил Слюсарь. Его слова передает пресс-служба правительства области. В настоящее время идет оформление всех необходимых документов. В 2025 году из-за аномальных погодных явлений — заморозков и засухи — в Ростовской области пострадала почти треть всех посевных площадей. Режим ЧС регионального уровня ранее действовал в 43 муниципалитетах из-за заморозков и в 27 районах — из-за засухи. Общая площадь погибших культур составила 203 тысячи гектаров, а суммарный ущерб оценивается в четыре миллиарда рублей. Для сравнения, всего в регионе пострадало или было уничтожено порядка миллиона гектаров посевов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...