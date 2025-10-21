На какие маршруты Екатеринбурга направят 150 новых автобусов
Автобусы поставят к началу зимы
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Новые 150 автобусов, которые до 1 декабря получит Екатеринбург, будут курсировать на 22 наиболее загруженных маршрутах. Небольшая часть машин уже приступила к работе, рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале.
«Обновленный подвижной состав появится на наиболее загруженных маршрутах, включая №52, 82, 83 и еще 19 направлений», — следует из поста. Первые 14 новых автобусов можно увидеть на маршрутах №62, 77 и 87.
Из общей поставки городские перевозчики получили уже 25 машин. Так, 10 автобусов по договору лизинга передали компании «Автогамма», 15 — «Союз Транс».
Благодаря закупке в лизинг на льготных условиях Екатеринбургу удастся сэкономить 685 млн рублей: скидка на каждый автобус большого класса составит 6,3 млн рублей, а на общественный транспорт среднего класса — 4,3 млн рублей. Заявку губернатора Дениса Паслера на поставку транспорта поддержали в Минтрансе России.
Масштабная закупка транспорта для Екатеринбурга проходит в рамках транспортной реформы, инициированной в конце 2023-начале 2024 года вице-мэром Рустамом Галямовым и его Орловым. Ее поддержал сначала тогдашний губернатор Евгений Куйвашев, а затем сменивший его в марте Паслер. В городе не только обновляют транспорт, но и переводят перевозчиков на новую систему расчетов — брутто-контракты, благодаря которой также планируется упорядочить движение автобусов и троллейбусов. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
Материал из сюжета:Масштабная транспортная реформа в Екатеринбурге
