На какие маршруты Екатеринбурга направят 150 новых автобусов

Автобусы поставят к началу зимы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новые 150 автобусов, которые до 1 декабря получит Екатеринбург, будут курсировать на 22 наиболее загруженных маршрутах. Небольшая часть машин уже приступила к работе, рассказал мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале.

«Обновленный подвижной состав появится на наиболее загруженных маршрутах, включая №52, 82, 83 и еще 19 направлений», — следует из поста. Первые 14 новых автобусов можно увидеть на маршрутах №62, 77 и 87.

Из общей поставки городские перевозчики получили уже 25 машин. Так, 10 автобусов по договору лизинга передали компании «Автогамма», 15 — «Союз Транс».

Благодаря закупке в лизинг на льготных условиях Екатеринбургу удастся сэкономить 685 млн рублей: скидка на каждый автобус большого класса составит 6,3 млн рублей, а на общественный транспорт среднего класса — 4,3 млн рублей. Заявку губернатора Дениса Паслера на поставку транспорта поддержали в Минтрансе России.