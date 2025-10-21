Общественники и депутаты смогут советовать свердловскому губернатору новых мэров

Проект закона внесли в заксобрание Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Предложения о кандидатурах на должность мэров в Свердловской области губернатору смогут направлять политические партии, Совет муниципальных образований региона, Общественная палата, а также «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления». Это следует из правок в закон об избрании органов местного самоуправления в регионе, которые предложил губернатор Денис Паслер.

Согласно проекту, кандидатуры необходимо представить губернатору не ранее чем за 90 календарных дней и не позднее чем за 60 календарных дней до истечения срока полномочий мэра. «В случае досрочного прекращения полномочий предложения о кандидатурах на должность вносятся губернатору в срок не позднее 60 календарных дней со дня досрочного прекращения полномочий главы этого муниципального образования», — указано в документе.

Затем для рассмотрения кандидатур создается комиссия, она же потом представляет главе региона предложения по кандидатам. Он, в свою очередь, вносит представления по кандидатам (не менее двух) в местные думы, а депутаты уже выбирают нового главу. Если не утвержден ни один кандидат, процедура запускается сначала.

