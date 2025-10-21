Челябинский губернатор Текслер доложил правительству РФ о межвузовском кампусе
Алексей Текслер сообщил о 65-процентной готовности новых общежитий кампуса
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил членам правительства РФ о строительстве межвузовского кампуса. Как сообщила пресс-служба главы региона, в ближайшее время численность рабочих на объекте вырастет до тысячи человек.
«Алексей Текслер доложил, что две гостиницы первого этапа уже второй учебный год успешно эксплуатируются и полностью заселены студентами вузов. На объектах второго и третьего этапов трудится свыше 850 человек. Стоит задача увеличить численность работников до тысячи», — заявили в резиденции губернатора.
Проживают на территории студенты восьми вузов региона. Среди них есть Южно-Уральский госуниверситет, Челябинский госуниверситет и Южно-Уральский государственный медицинский университет и другие.
Все шесть запланированных гостиниц планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2026 года. Строительная готовность возводимых объектов превысила 65%. В марте застройщик получил положительное заключение госэкспертизы по учебно-научному и многофункциональному комплексам.
