Мэр Гюмри арестован по делу о взятках
21 октября 2025 в 11:23
Суд постановил заключить мэра Гюмри Вардана Гукасяна под стражу сроком на два месяца в качестве меры пресечения. Об этом сообщил его адвокат. Чиновник накануне был задержан по обвинению в получении взятки в размере 10 тысяч долларов.
