Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Мэр Гюмри арестован по делу о взятках

21 октября 2025 в 11:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Суд постановил заключить мэра Гюмри Вардана Гукасяна под стражу сроком на два месяца в качестве меры пресечения. Об этом сообщил его адвокат. Чиновник накануне был задержан по обвинению в получении взятки в размере 10 тысяч долларов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал