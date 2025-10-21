В Госдуме предложили, как защитить детей от диверсионных преступлений

Володин заявил, что опасения вызывает вовлечение в диверсионную деятельность подростков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Законопроект, направленный на ужесточение наказания за диверсионную деятельность, нацелен на обеспечение безопасности несовершеннолетних и укрепление национальной безопасности. Об этом заявил председатель Госдумы и один из авторов инициативы Вячеслав Володин.

Документ был подготовлен 419 депутатами, представляющими все парламентские фракции. Рассмотрение проекта закона будет проходить в первоочередном порядке. По словам спикера Госдумы, в последние годы в России отмечается рост числа диверсионных преступлений. Так, если за период с 2019 по 2023 годы по статье 281 УК РФ были осуждены 13 человек, то только в 2024 году этот показатель составил уже 48 человек.

«Особые опасения вызывает вовлечение в диверсионную деятельность подростков, которые зачастую не отдают себе отчета в своих действиях. В погоне за легкими деньгами или же в форме игры, а также путем обмана и шантажа они становятся участниками преступлений. Мы должны сделать все, чтобы защитить детей от этого», — написал Володин в telegram-канале.

Он также напомнил, что парламентарии предложили ряд изменений в Уголовный кодекс, направленных на усиление ответственности за диверсионные и террористические преступления. В частности, за склонение несовершеннолетних к участию в подобных действиях предусматривается максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, отменяются сроки давности по таким делам, а назначение условных наказаний не допускается. Кроме того, законопроект предусматривает снижение возраста уголовной ответственности за диверсии до 14 лет.