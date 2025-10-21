Логотип РИА URA.RU
Еще в одном регионе России хотят запретить продажу вейпов

Глава Дагестана просит запретить вейпы в республике
21 октября 2025 в 12:00
Глава Дагестана подчеркнул, что с запретом вейпов снизятся показатели заболеваемости легких и онкологии

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В республике Дагестан могут ввести запрет на продажу вейпов. Соответствующее предложение в Госдуму направил глава республики Сергей Меликов, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Прошу определить республику Дагестан в качестве одного из пилотных регионов по введению запрета на розничную продажу данных устройств. Полагаю, что введение такого запрета снизит связанную с употреблением „вейпов“ заболеваемость населения», — написал в обращении Меликов. В документе отмечается, что на фоне снижения курения сигарет, люди стали чаще использовать вейпы. Подчеркивается, что основными потребителями это вида продукции являются подростки.

В августе стало известно, что регионы получат полномочия по полному запрету вейпов. Идею одобрил президент России Владимир Путин. Он считает это хорошим предложением. Пилотный режим запустят в Нижегородской области.

