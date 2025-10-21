Еще в одном регионе России хотят запретить продажу вейпов
Глава Дагестана подчеркнул, что с запретом вейпов снизятся показатели заболеваемости легких и онкологии
В республике Дагестан могут ввести запрет на продажу вейпов. Соответствующее предложение в Госдуму направил глава республики Сергей Меликов, сообщили в пресс-службе администрации региона.
«Прошу определить республику Дагестан в качестве одного из пилотных регионов по введению запрета на розничную продажу данных устройств. Полагаю, что введение такого запрета снизит связанную с употреблением „вейпов“ заболеваемость населения», — написал в обращении Меликов. В документе отмечается, что на фоне снижения курения сигарет, люди стали чаще использовать вейпы. Подчеркивается, что основными потребителями это вида продукции являются подростки.
В августе стало известно, что регионы получат полномочия по полному запрету вейпов. Идею одобрил президент России Владимир Путин. Он считает это хорошим предложением. Пилотный режим запустят в Нижегородской области.
