В Кунгуре пьяная ссора закончилась поджогом дома с детьми
После дома преступники решили поджечь и машину
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
В Кунгуре Пермского края посиделки с алкоголем закончились ссорой, а потом и пожогом дома хозяев. При этом в момент пожара в доме были дети, которые сумели спастить по счастливой случайности. Об этом рассказали в прокуратуре Пермского края.
«После употребления спиртного, на почве неприязненных отношений со своим знакомым и его супругой, злоумышленники подожгли частный жилой дом, в котором на тот момент находились дети 12 и 7 лет. Вернувшаяся в момент возгорания дома мать несовершеннолетних приняла экстренные меры к тушению пожара, а дети сумели выбраться на улицу через окно», — сообщает прокуратура в Telegram. Отмечается. Что позже поджигатели пытались сжечь и машину семьи.
Суд признал злоумышленников виновными по статьям о покушении на убийство малолетних и покушении на уничтожение имущества. Оба проведут ближайшие 11 лет в колонии строгого режима.
