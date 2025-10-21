В Кунгуре пьяная ссора закончилась поджогом дома с детьми

После дома преступники решили поджечь и машину Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Кунгуре Пермского края посиделки с алкоголем закончились ссорой, а потом и пожогом дома хозяев. При этом в момент пожара в доме были дети, которые сумели спастить по счастливой случайности. Об этом рассказали в прокуратуре Пермского края.

«После употребления спиртного, на почве неприязненных отношений со своим знакомым и его супругой, злоумышленники подожгли частный жилой дом, в котором на тот момент находились дети 12 и 7 лет. Вернувшаяся в момент возгорания дома мать несовершеннолетних приняла экстренные меры к тушению пожара, а дети сумели выбраться на улицу через окно», — сообщает прокуратура в Telegram. Отмечается. Что позже поджигатели пытались сжечь и машину семьи.