ВС защитил олимпиадника от постановки на учет из-за конфликта в школе

Верховный суд РФ не поставил подростка на профилактический учет

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ рассмотрела апелляцию жительницы Пермского края, добивавшейся исключения ее сына из профилактического учета. Причиной стал инцидент в школьной раздевалке, в результате которого между двумя учениками произошла драка. В Верховном суде отметили, что существующие инструкции, предусматривающие постановку на профилактический учет несовершеннолетних не могут считаться правомерными.

«Вывод судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что личность несовершеннолетнего и его положительная характеристика при решении вопроса о постановке его на профилактический учет с заведением учетной карточки не имеют правового значения ввиду императивности норм. Инструкции о постановке на такой учет несовершеннолетнего <...> нельзя признать верным», — говорится в решении суда. Информацию приводит РАПСИ.

Инспектор по делам несовершеннолетних не выяснила причины конфликта, суд первой инстанции согласился с этим доводом

Отмечается, что в день драки сын заявительницы принес извинения потерпевшему, но в отношении подростка была оформлена учетно-профилактическая карточка. По мнению заявительницы, инспектор по делам несовершеннолетних не провела надлежащей проверки обстоятельств конфликта, не изучила условия проживания ребенка и не дала оценки его личности, что привело к неправомерному решению о постановке на учет.

Суд первой инстанции поддержал позицию матери подростка, указав, что помещение несовершеннолетнего на профилактический учет допустимо только при наличии признаков противоправного или антиобщественного поведения. Однократное совершение административного правонарушения или антиобщественного поступка не может служить достаточным основанием для внесения подростка в подобные списки. Однако апелляционный суд пришел к выводу, что все необходимые мероприятия сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят уже после постановки на учет.

Судебная коллегия по административным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции признала выводы апелляционной инстанции обоснованными. При этом Верховный суд подчеркивает, что профилактика правонарушений среди подростков строится на принципах гуманного отношения к ним, поддержки семей и индивидуального подхода к каждому ребенку. До инцидента в школьной раздевалке не было выявлено иных случаев ненадлежащего поведения со стороны ребенка. Ему ранее также была предоставлена положительная характеристика в рамках учебы — мальчик является олимпиадником и хорошо учится — и спортивной сферы.

Верховный суд РФ вынес вердикт по делу о драке в школе Пермского края

В определении суда отмечается, что проверка, проведенная инспектором по делам несовершеннолетних, была неполной: не были учтены реальные обстоятельства конфликта между детьми, а также данные о личности и поведении школьника. Согласно инструкции, если подросток совершил административное правонарушение или антиобщественный поступок один раз сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних вправе направить руководителю территориального органа МВД мотивированное предложение об отмене постановки ребенка на учет.