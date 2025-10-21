В Пермском крае стартовало обучение ветеранов СВО бизнесу

Ветераны меняют военный костюм на деловой Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Пермском крае стартовал проект «СВОй бизнес», который предполагает обучение ветеранов спецоперации основам и различным нюансам предпринимательства. Программа реализуется партией «Единая Россия», общественной организацией «Опора России» и Корпорацией малого и среднего предпринимательства. Обучение длится пять дней. За это время слушатели курса получат знания и навыки, необходимые для старта и ведения бизнеса. Работать с ними будут профильные эксперты, которые разъяснят вопросы, связанные с маркетингом, юриспруденцией, финансами и управлением коллективом.

«Преимущество программы „СВОй бизнес“ — ее прикладной характер. Практичности знаний мы уделяем пристальное внимание, поэтому организуем выездные сессии на успешно действующие бизнесы. Там вживую можно получить прямые ответы на вопросы, понять, как именно запускался проект, какие этапы прошел и на что нужно обращать пристальное внимание при развитии своего дела», — отметил президент «Опоры России» Александр Калинин, которого цитирует сайт «Единой России».

Отдельной строкой в программе обучения стоят меры господдержки. Также слушатели узнают о бизнесе по франшизе и примут участие в практикуме по генерации бизнес-идей. По итогам программы участники вместе с наставниками разработают свои бизнес-планы.

