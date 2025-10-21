В Перми умер профессор ПНИПУ Валентин Свирщев

Ушел из жизни профессор Пермского Политеха (ПНИПУ) Валентин Свирщев. Ему было 76 лет, сообщили в вузе.

Валентин Свирщев окончил Пермский политехнический в 1971 году, работал на заводе химического оборудования. Позже вернулся на родную кафедру «Инновационные технологии машиностроения» и даже возглавил ее. Свирщев — автор 140 научных работ, обладатель 22 авторских свидетельств СССР и патентов РФ. Его разработки внедрены на предприятиях АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-Пермские моторы», ОАО «ПАО „Инкар“, ОАО „Мотовилихинские заводы“.