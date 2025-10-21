За снегом пермякам придется ехать в горы
Снег укроет горные вершины
Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
В ближайшие недели снега в Пермском крае не будет. По крайней мере он устойчивого покрова ожидать не стоит, говорит специалист кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха (ПНИПУ) Максим Симакин. За снегом стоит поехать в горы.
«В ближайшее время устойчивый снежный покров может сформироваться в горных районах. Традиционно раньше всего снег ложится в северо-восточной части региона — на территории Вишерского заповедника. Следующими зонами станут восточные районы: Конжаковско-Серебрянский массив, плато Кваркуш и гора Ослянка», — рассказал URA.RU Симакин.
Конец октября, по данным метеорологов, будет умеренно теплым. Температурный фон составит 0...+5 градусов днем и -3...+2 ночью. Местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Начало ноября также прогнозируется теплее обычного.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!