За снегом пермякам придется ехать в горы

Снег укроет горные вершины Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В ближайшие недели снега в Пермском крае не будет. По крайней мере он устойчивого покрова ожидать не стоит, говорит специалист кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха (ПНИПУ) Максим Симакин. За снегом стоит поехать в горы.

«В ближайшее время устойчивый снежный покров может сформироваться в горных районах. Традиционно раньше всего снег ложится в северо-восточной части региона — на территории Вишерского заповедника. Следующими зонами станут восточные районы: Конжаковско-Серебрянский массив, плато Кваркуш и гора Ослянка», — рассказал URA.RU Симакин.