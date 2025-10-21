«История завершена»: в Пермском крае исчезнет с карты таежный поселок, где добывали алмазы

Жители поселка Усть-Тырым расселены (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В горнозаводском округе Пермского края прекратил свое существование поселок Усть-Тарым. Власти завершили мероприятия по расселению жителей населенного пункта. Сейчас телефонная связь с поселком отсутствует, туда не ходит общественный транспорт, он отключен от электроснабжения.

«История завершена. Жители поселка Усть-Тырым переехали с нажитого места. Администрация Горнозаводского округа завершила программу расселения жителей, которая длилась почти три года. С 1 октября в Усть-Тырыме прекращено автобусное сообщение, обслуживание автомобильных дорог, электроснабжение и водоснабжение. Отсутствует также телефонная связь», — говорится в паблике «Горнозаводск I Главные новости» в соцсети «ВКонтакте».

Расселение Усть-Тырыма велось в рамках мероприятий по переселению жителей Пермского края из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов. Объем субсидий, выделенных на период с 2023 по 2025 годы из регионального бюджета, превысил 30 млн рублей. Это следует из приказа министерства территориального развития края. В открытых источниках указано, что в ХХ году близ поселка Усть-Тырым на берегу реки Койвы обнаружили россыпь алмазов. А в 1941 начали добывать драгоценные камни — здесь работала первая в стране Тырымская алмазодобывающая фабрика.

