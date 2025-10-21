Пермские бойцы на СВО получили легендарные ножи, которые держали в страхе солдат Вермахта. Видео
Черные ножи получили восемь бойцов из Прикамья
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Власти Пермского края поблагодарили своих земляков, которые принимают участие в специальной военной операции. Военнослужащих отметили благодарственными письмами. Также им вручены легендарные черные ножи — аналогичные были у бойцов знаменитого Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.
«Пермские военкоры вручили благодарности и наградное оружие своим землякам-участникам спецоперации. От вице-спикера краевого парламента, Героя России Сергея Яшкина, пермским добровольцам передали легендарные черные ножи. Холодное оружие выпускалось в годы Великой Отечественной войны специально для бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса», — рассказала пресс-служба краевого парламента в Тelegram.
Ножи получили восемь пермяков с позывными «Висим», «Пермяш», «Фунтик», «Маляр», «Паспорту», «Крест», «Албанец», «Керя». Благодарственные письма для них подписал и.о. министра территориальной безопасности Прикамья Альберт Марданов.
«Черные ножи» — неофициальное второе название Уральского добровольческого танкового корпуса, сформированного в годы Войны. Советские бойцы с клинками черного цвета наводили ужас на солдат Вермахта, которые не знали ни номера, ни названия дивизии противника. Традиция награждать прикамцев, которые участвуют в спецоперации черными ножами, зародилась в феврале 2024 года. Первыми холодное оружие в честь Дня защитника Отечества получили военнослужащие из танкового батальона «Молот».
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!