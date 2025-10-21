Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

Пермские бойцы на СВО получили легендарные ножи, которые держали в страхе солдат Вермахта. Видео

Власти поблагодарили пермских бойцов на спецоперации, вручив им черные ножи
21 октября 2025 в 13:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Черные ножи получили восемь бойцов из Прикамья

Черные ножи получили восемь бойцов из Прикамья

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Власти Пермского края поблагодарили своих земляков, которые принимают участие в специальной военной операции. Военнослужащих отметили благодарственными письмами. Также им вручены легендарные черные ножи — аналогичные были у бойцов знаменитого Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.

«Пермские военкоры вручили благодарности и наградное оружие своим землякам-участникам спецоперации. От вице-спикера краевого парламента, Героя России Сергея Яшкина, пермским добровольцам передали легендарные черные ножи. Холодное оружие выпускалось в годы Великой Отечественной войны специально для бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса», — рассказала пресс-служба краевого парламента в Тelegram.

Ножи получили восемь пермяков с позывными «Висим», «Пермяш», «Фунтик», «Маляр», «Паспорту», «Крест», «Албанец», «Керя». Благодарственные письма для них подписал и.о. министра территориальной безопасности Прикамья Альберт Марданов.

Продолжение после рекламы

«Черные ножи» — неофициальное второе название Уральского добровольческого танкового корпуса, сформированного в годы Войны. Советские бойцы с клинками черного цвета наводили ужас на солдат Вермахта, которые не знали ни номера, ни названия дивизии противника. Традиция награждать прикамцев, которые участвуют в спецоперации черными ножами, зародилась в феврале 2024 года. Первыми холодное оружие в честь Дня защитника Отечества получили военнослужащие из танкового батальона «Молот».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал