В Перми радиостанция «Орфей» переходит на FM

Теперь «Орфей» только на FM-волнах Фото: Илья Московец © URA.RU

Радиостанция «Орфей» в Перми больше не будет вещать в УКВ-диапазоне. Любителям классической музыки с 23 октября надо перенастроить приемники на новую частоту — уже в FM-диапазоне, сообщили в краевом радиотелевизионном передающем центре.

«С 14:00 23 октября радио начнет выходить в эфир в FM-диапазоне на частоте 93,5 МГц. Для продолжения приема любимой радиостанции всем ценителям классической музыки необходимо будет перенастроить свои приемники на новую частоту», — рассказали URA.RU в пермском филиале РТРС.