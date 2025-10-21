В Перми радиостанция «Орфей» переходит на FM
Теперь «Орфей» только на FM-волнах
Радиостанция «Орфей» в Перми больше не будет вещать в УКВ-диапазоне. Любителям классической музыки с 23 октября надо перенастроить приемники на новую частоту — уже в FM-диапазоне, сообщили в краевом радиотелевизионном передающем центре.
«С 14:00 23 октября радио начнет выходить в эфир в FM-диапазоне на частоте 93,5 МГц. Для продолжения приема любимой радиостанции всем ценителям классической музыки необходимо будет перенастроить свои приемники на новую частоту», — рассказали URA.RU в пермском филиале РТРС.
«Орфей» в основном передает классическую музыку. Также в эфире есть духовная музыка, фольклор, джаз. Кроме этого, в программе выпуски новостей, интервью с музыкантами и деятелями культуры, проводит интерактивные программы.
