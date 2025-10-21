Власти Перми рассказали, когда запустят автобусы-гармошки на проблемном маршруте

Перевозчик уже готовит технику и водителей для выхода на маршрут №15 Фото: Размик Закарян © URA.RU

Автобусы-гармошки выйдут на маршрут №15 в Перми с 1 декабря 2025 года. Об этом рассказал начальник дептранса Перми Анатолий Путин на заседании комитета по экономическому развитию Пермской гордумы, отвечая на вопрос депутата Михаила Черепанова. Пассажиры регулярно жалуются на давку на этом маршруте.

Черепанов поинтересовался, какая сейчас в Перми ситуация с автобусами-гармошками. «На пяти маршрутах уже работают 90 автобусов-гармошек. Осталось запустить последний маршрут — №15, он стартует с 1 декабря. Сейчас перевозчик готовит технику и водительский персонал, по плану с этой даты стартовать», — заявил Путин.