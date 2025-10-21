Топ-менеджер пермского оборонного завода возглавил завод авиахолдинга

Сергей Юрасов сменил одно кресло руководителя на другое Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бывший генеральный директор ПАО «НПО „Искра“ Сергей Юрасов, занимавший должность до 20 октября, с 21 октября 2025 года назначен гендиректором пермского предприятия АО „Редуктор-ПМ“. Сегодня он был представлен в новой должности коллективу.

«Сергей Юрасов назначен генеральным директором АО „Редуктор-ПМ“ с 21 октября 2025 года. Сегодня он был представлен коллективу», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Предыдущий руководитель «Редуктор-ПМ» Александр Попов занимал должность немногим более четырех месяцев. Сергей Юрасов возглавлял НПО «Искра» с конца 2020 года.

Пермский «Редуктор-ПМ» был создан на базе редукторного производства моторостроительного холдинга «Пермские моторы» в 1995 году. В настоящее время завод является одним из крупнейших в России предприятий, специализирующихся на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий. Входит в холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех.