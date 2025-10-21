Краевые власти вернут Перми часть полномочий, которые ранее забирали на свой уровень

Все это время директоров школ по-прежнему назначала администрация Перми Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Краевые власти проиграли прокуратуре региона судебный спор за право назначения директоров школ Перми. Юристы администрации губернатора дошли до Верховного суда, но не нашли там поддержки. Поэтому в октябре депутаты заксобрания готовятся вернуть мэрии это полномочие, которое изъяли в 2023 году.

«На заседании комитета заксобрания по инфраструктуре депутаты приняли во втором чтении проект закона, который предусматривает признание утратившими силу пунктов ранее принятых нормативно-правовых актов о передаче на уровень края полномочий Перми по назначению директоров школ. Поправок ко второму чтению не поступило, комитет поддержал», — передает корреспондент URA.RU с заседания.

Первое чтение законопроекта состоялось в ноябре 2024 года. Такая отсрочка была связана с оспариванием норм закона в суде. Сам закон, предусматривающий передачу полномочий, был принят в сентябре 2023 года. Передавалось свыше десятка функций, среди которых было и право назначения директоров школ Перми. Прокуратура тогда дала отрицательное заключение на этот пункт. А когда закон все-таки был принят, обратилась в суд. Пермский краевой суд поддержал региональные власти, но апелляция в Нижнем Новгороде 29 мая 2024 года встала на сторону прокуратуры. Кассация в октябре 2024 года решение оставила без изменения. Тогда заксобрание и приняло законопроект о возвращении мэрии права назначать директоров школ в первом чтении.

