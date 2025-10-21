Суд в Перми закрыл кофейню, в которой не было водопровода и туалета
Кофе больше не наливают
В Перми суд принял решение закрыть кофейню Coffee King из-за нарушений санитарных правил и норм. Заведение не прошло проверку управления Роспотребнадзора по Прикамью. Специалист надзорного органа выяснил, что в кофейне отсутствуют водоснабжение и туалеты, а персонал работает без медицинских книжек.
«В ходе проверки установлено, что в кофейне Coffee King допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: отсутствует централизованное водоснабжение, туалеты для персонала и посетителей, пищевая продукция не имеет маркировки, не выделен отдельный инвентарь для уборки помещений, сотрудники работают без личных медицинских книжек», — информирует Дзержинский районный суд Перми.
За допущенные нарушения владельца кофейни, индивидуального предпринимателя, привлекли к административной ответственности, а работа заведения приостановлена на 70 суток. Суд отмечает, что сейчас все нарушения, за исключением организации водоснабжения, предпринимателем устранены.
