Суд в Перми закрыл кофейню, в которой не было водопровода и туалета

В Перми суд принял решение закрыть кофейню Coffee King из-за нарушений санитарных правил и норм. Заведение не прошло проверку управления Роспотребнадзора по Прикамью. Специалист надзорного органа выяснил, что в кофейне отсутствуют водоснабжение и туалеты, а персонал работает без медицинских книжек.

«В ходе проверки установлено, что в кофейне Coffee King допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: отсутствует централизованное водоснабжение, туалеты для персонала и посетителей, пищевая продукция не имеет маркировки, не выделен отдельный инвентарь для уборки помещений, сотрудники работают без личных медицинских книжек», — информирует Дзержинский районный суд Перми.