Общество

Здоровье

В пермские больницы поступила долгожданная вакцина «Пентаксим»

Вакцина «Пентаксим» от полиомиелита и гемофильной инфекции пришла Пермский край
21 октября 2025 в 12:14
За прививкой надо обратиться в поликлинку

За прививкой надо обратиться в поликлинку

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Вакцина «Пентаксим», об острой нехватке которой сообщалось ранее, поступила в больницы Пермского края. Об этом заявили в минздраве региона.

«В регион поступила вакцина „Пентаксим“. Она уже распределена по медицинским учреждениям для проведения иммунизации детей», — говорится в telegram-канале ведомства. Чтобы сделать прививку, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

«Пентаксим» ставят детям в первые месяцы жизни для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции. Как ранее рассказывало URA.RU, на отсутствие вакцины пожаловалась одна из жительниц Березников. Прокуратура инициировала проверку, на проблему также обратил внимание и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В минздраве тогда обещали привезти препарат до ноября. 

