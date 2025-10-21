В пермские больницы поступила долгожданная вакцина «Пентаксим»
За прививкой надо обратиться в поликлинку
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Вакцина «Пентаксим», об острой нехватке которой сообщалось ранее, поступила в больницы Пермского края. Об этом заявили в минздраве региона.
«В регион поступила вакцина „Пентаксим“. Она уже распределена по медицинским учреждениям для проведения иммунизации детей», — говорится в telegram-канале ведомства. Чтобы сделать прививку, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.
«Пентаксим» ставят детям в первые месяцы жизни для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции. Как ранее рассказывало URA.RU, на отсутствие вакцины пожаловалась одна из жительниц Березников. Прокуратура инициировала проверку, на проблему также обратил внимание и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В минздраве тогда обещали привезти препарат до ноября.
