В пермские больницы поступила долгожданная вакцина «Пентаксим»

За прививкой надо обратиться в поликлинку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Вакцина «Пентаксим», об острой нехватке которой сообщалось ранее, поступила в больницы Пермского края. Об этом заявили в минздраве региона.

«В регион поступила вакцина „Пентаксим“. Она уже распределена по медицинским учреждениям для проведения иммунизации детей», — говорится в telegram-канале ведомства. Чтобы сделать прививку, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.