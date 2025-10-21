ФСБ: в Москве задержан подозреваемый в совершении госизмены

Задержанный подозреваемый передавал места нахождения средств ПВО, указано в сообщении ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в Москве задержала мужчину, который подозревается в совершении государственной измены. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Москве задержан гражданин России 1999 г. р., подозреваемый в совершении государственной измены», — указанно в сообщении. Его приводит ТАСС.

Отмечается, что мужчина собирал и передавал данные о местах нахождения средств ПВО и других объектов Минобороны РФ на территории Московской области и Краснодарского края. Также он передавал координаты мест для атаки украинскими БПЛА и ракетами.

