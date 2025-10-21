ФСБ: в Москве задержан подозреваемый в совершении госизмены
Задержанный подозреваемый передавал места нахождения средств ПВО, указано в сообщении ФСБ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) в Москве задержала мужчину, который подозревается в совершении государственной измены. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ.
«Федеральной службой безопасности в Москве задержан гражданин России 1999 г. р., подозреваемый в совершении государственной измены», — указанно в сообщении. Его приводит ТАСС.
Отмечается, что мужчина собирал и передавал данные о местах нахождения средств ПВО и других объектов Минобороны РФ на территории Московской области и Краснодарского края. Также он передавал координаты мест для атаки украинскими БПЛА и ракетами.
Ранее ФСБ уже задерживала россиян по подозрению в государственной измене и передаче секретных данных иностранным спецслужбам. Так, в Мордовии был арестован сотрудник IT-компании, который, по версии следствия, передал украинской разведке сведения о критически важных объектах и сотрудниках МВД. По обоим случаям возбуждены уголовные дела, подозреваемые находятся под стражей.
