В Кемерове объявили режим «черного неба»
Смог в городе может продлиться до вечера 23 октября
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Кемерове ввели режим неблагоприятный метеоусловий. Министерство природных ресурсов и экологии региона объявило режим «черного неба», сообщили в ведомстве.
По словам местных жителей, в городе стоит смог. «Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — цитирует портал VSE42.ru представителей ведомства. Режим «черного неба» будет действовать с 18:00 21 октября до 18:00 23 октября. Отмечается, что предприятиям города рекомендовали сократить объемы выбросов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.