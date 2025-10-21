Что известно о челябинской туристке, пропавшей на горе Иремель

На Большом Иремеле сейчас туманно и снежно (архивное фото) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Волонтеры, местные жители, а также сотрудники МЧС и спасатели четвертый день ищут на горе Иремель 43-летнюю туристку из Челябинска Полину Захарову, которая пропала на горе Иремель. Как опытная походница заблудилась на знакомой горе и что известно к этому часу о поисках, читайте в материале URA.RU.

Хотела выиграть конкурс

На горе Большой Иремель в Башкирии высотой 1582 метра в минувшие выходные проходил конкурс по покорению вершин. Отправной точкой было село Тюлюк, откуда до вершины идти 14 километров, но туристы доехали до «кордона» в природном парке, чтобы сократить дорогу вдвое.

Группа туристов начала восхождение 18 октября, в субботу, но на каменной реке Полина отделилась от других туристов, решив пойти по собственному маршруту. К финишу в установленное время она не вышла, тогда организаторы забили тревогу. Спасатели узнали о потерявшейся женщине только вечером, когда уже стемнело.

Она пошла налегке

Полина — опытная туристка, на ее личной странице в соцсети «ВКонтакте» десятки фотографий с покорения различных вершин. Однако в этот раз она пошла налегке, планируя вернуться в тот же день. По предварительным данным, она не взяла с собой каких бы то значимых припасов, с собой у нее был только легкий рюкзак с термосом и перекусом. Телефон туристки оказался отключен — разрядился, замерз или потерялся.

На Иремель женщина пошла в неплохой экипировке для этой погоды. Волонтеры поисково-спасательного отряда сообщают, что она была одета в розовую куртку, бордовые штаны и шапку, на ногах серо-синие ботинки. Ранее она уже не раз бывала на этой горе, однако в это время вершина Иремеля представляет собой огромное поле скользких камней, покрытых снегом, где очень легко повредить ногу или упасть с обрыва.

Туристы считают, что Полина должна была догадаться спуститься ниже по склону, где будет теплее и меньше снега. При этом там начинается лес, где поиски еще более затруднятся.

Снег, туман и холод

Погода в выходные туристов не жаловала. Энтузиасты сообщают, что в пути их сопровождал снег и туманы. У вершины Иремеля нет деревьев, поэтому там легко потерять ориентиры.

Полина провела в лесу уже три ночи. Дневные температуры не превышают 6-8 градусов тепла, по ночам стабильный минус. В таких условиях волонтеры чаще всего ищут для помощи в поисках единомышленников среди «своих» — бывалых туристов с полной экипировкой, регулярно посещающих зимние леса.

Ищут сотни человек и вертолет

По последним данным, в поисках участвуют объединенные силы и ресурсы Республики Башкортостан и Челябинской области. В операции задействованы 104 человека и 20 единиц техники, в том числе беспилотные авиационные комплексы МЧС России, квадроциклы, а также кинологические расчеты.

Поисково-спасательные подразделения совместно с сотрудниками полиции и добровольцами обследовали 27 километров лесных троп вдоль реки Тыгын — от населенного пункта Николаевка в Башкортостане до горы Большой Иремель. На территории Челябинской области проверено еще 38 километров маршрутов в районе этой горы. На снегу накануне найдены следы, вполне вероятно, что здесь прошла пропавшая туристка, однако след обрывается.