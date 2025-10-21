В Челябинске зафиксированы самые низкие цены на вторичное жилье

Цена «вторички» во время продажи падает с 90 тысяч до 79,3 тысяч рублей за квадрат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске зафиксированы самые низкие цены на вторичные квартиры. Стоимость «вторички» в городе — 79,3 тысячи рублей за квадрат, сообщили в пресс-службе Сбербанка со ссылкой на исследование «Домклик».

«Среди крупнейших регионов наименьшие цены на готовые квартиры отмечены в Челябинской, Саратовской и Кемеровской областях (79,3 тысячи рублей, 79,6 тысячи рублей и 81,1 тысячи рублей за квадратный метр соответственно). При этом, как и в августе, во всех трех регионах цена „квадрата“ выросла», — сообщили в пресс-службе.

В целом по России цены на вторичное жилье в августе по сравнению с июлем упали со 132,6 тысячи рублей до 131,9 тысячи рублей. Соотношение цены предложения к цене сделки также немного снизилось с 13,5% до 12,3%.

