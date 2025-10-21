Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Челябинские спасатели сообщили подробности спасения туристки на горе Иремель

На горе Иремель найдена пропавшая четыре дня назад челябинская туристка
21 октября 2025 в 15:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
До ближайшего поселка женщину доставят на квадроцикле (архивное фото)

До ближайшего поселка женщину доставят на квадроцикле (архивное фото)

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Найденную на горе Большой Иремель 43-летнюю Полину Захарову из Челябинска транспортируют в ближайшее село Тюлюк, где ее осмотрят врачи. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 

«Женщина транспортируется в село Тюлюк на квадроцикле спасателем Усть-Катавского поисково-спасательного отряда. Она будет передана медицинским работникам для осмотра и принятия решения о госпитализации», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Потерявшуюся четыре дня назад 43-летнюю туристку обнаружили волонтеры в районе Тыгынских болот. Женщина отправилась в поход с группой, но отделилась и решила пойти своим маршрутом. 

Материал из сюжета:

Челябинская туристка пропала в горах Башкирии

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал