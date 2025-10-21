Челябинские спасатели сообщили подробности спасения туристки на горе Иремель

До ближайшего поселка женщину доставят на квадроцикле (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Найденную на горе Большой Иремель 43-летнюю Полину Захарову из Челябинска транспортируют в ближайшее село Тюлюк, где ее осмотрят врачи. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Женщина транспортируется в село Тюлюк на квадроцикле спасателем Усть-Катавского поисково-спасательного отряда. Она будет передана медицинским работникам для осмотра и принятия решения о госпитализации», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.