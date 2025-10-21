Челябинские спасатели сообщили подробности спасения туристки на горе Иремель
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Найденную на горе Большой Иремель 43-летнюю Полину Захарову из Челябинска транспортируют в ближайшее село Тюлюк, где ее осмотрят врачи. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Женщина транспортируется в село Тюлюк на квадроцикле спасателем Усть-Катавского поисково-спасательного отряда. Она будет передана медицинским работникам для осмотра и принятия решения о госпитализации», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Потерявшуюся четыре дня назад 43-летнюю туристку обнаружили волонтеры в районе Тыгынских болот. Женщина отправилась в поход с группой, но отделилась и решила пойти своим маршрутом.
