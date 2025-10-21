Поиски водителя ведутся вторые сутки Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске водитель на машине наехал на крыльцо жилого дома №5 по улице 3-я Арзамасская и повредил его. Виновник скрылся с места ДТП, его ищет полиция, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«Неустановленный водитель, управляя автомобилем, не справился с управлением и наехал на крыльцо, повредив его. После чего водитель скрылся с места ДТП», — сообщили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло вблизи дома №5 по улице 3-я Арзамасская. Сотрудники Госавтоинспекции ищут водителя, который причастен к аварии. Также устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Водителю за оставление места ДТП грозит административная ответственность по части второй статьи 12.27 КоАП РФ. В качестве наказания он может быть лишен водительских прав на срок до полутора лет или арестован на пятнадцать суток.

