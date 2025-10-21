Челябинцам раскрыли причины повышения тарифов на поездки в общественном транспорте

В агломерации вырастет стоимость проезда на общественном транспорте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске готовятся к очередному повышению стоимости проезда в общественном транспорте. Такое решение обусловлено необходимостью обеспечения стабильной работы перевозчиков, сохранением рабочих мест и модернизацией транспортной инфраструктуры региона.

«Это гарантирует стабильность прежде всего у самих автотранспортных предприятий по выплате налогов, зарплаты и сохранения коллективов. Все затраты, которые несут перевозчики, они постоянны — это электроэнергия, тепло, вода, коммунальные услуги, бензин, дизельное топливо, газ», — отметил первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Ксензов.

Ксензов уточнил, что согласно законодательству повышение стоимости проезда происходит не реже одного раза в год. В прошлом году тариф был повышен в октябре, и практика показала своевременность принятых мер. Это позволило транспортным предприятиям стабилизировать финансовое положение, своевременно выплачивать зарплаты, оплатить налоги и выбирать новые пути для развития. И хотя рост цен на топливо и материалы был заметным, после корректировки тарифов качество обслуживания стабилизировалось, а водители и обслуживающий персонал получили возможность работать в более достойных условиях.

В этом году из-за роста стоимости топлива, увеличенных расходов на содержание парков, ремонт и электроэнергию разрыв между доходами и расходами постепенно «накапливается», угрожая устойчивости отрасли. Главная цель — сохранить стабильность перевозок, не допустить их ухудшения и обеспечить своевременную выплату заработных плат и социальных гарантий водителям и рабочим. Кроме того, повышение тарифов позволяет перевозчикам вкладывать в обновление подвижного состава и техобслуживание, что напрямую влияет на безопасность и комфорт пассажиров. В Челябинске повышение затронет как муниципальные маршруты, так и межмуниципальные перевозки, включая соседние районы и города.

Как отметил директор ОГКУ «Организатор перевозок» Николай Тюрин, особое внимание уделяется вопросу кадров. После введения социальных мер, таких как увеличение зарплат, развитие программ профессиональной подготовки, стимулирующие выплаты и дополнительные выходные, был существенно снижен дефицит специалистов. Сейчас в водительские кресла возвращаются женщины и молодежь.

Проезд в Челябинской агломерации подорожает с 1 ноября, но рост стоимости будет максимально «выгодным» для населения. В частности, планируется расширить практику безлимитных проездных, в том числе суточных проездных билетов, что особо востребовано студентами, пенсионерами и командировочниками, которые привыкли к фиксированным расходам. Так, на сегодняшний день уровень использования безлимитных билетов в Москве достигает около 60-65%, и эта тенденция становится классической — чем проще, удобнее, дешевле пользоваться транспортом, тем больше людей выбирают такие системы. В Челябинске же эта цифра пока около 10-15%, но есть планы увеличить её до 30-40% в ближайшие годы.