Молодежь Миасса отучат отдавать банковские карты мошенникам
Банк России противостоит дропперам с помощью лекций
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Молодежь Миасса (Челябинская область) отучат делиться своими банковскими картами с мошенниками. Как рассказали в пресс-службе челябинского отделения Банка России, стартовала профилактическая акция «СТОПдроп 2.0».
«Мероприятие проходит в школах и вузах региона. Эксперты проводят со школьниками и студентами интерактивные лекции, где рассказывают об опасности и последствиях дропперства», — заявили сотрудники регулятора на интернет-ресурсах.
Один из таких уроков прошел 20 октября в образовательном центре Миасса для учащихся средних и старших классов. Подросткам объяснили, что злоумышленники часто предлагают несовершеннолетним легкий заработок в обмен на реквизиты их карт, которые затем используются для отмывания преступных денег. Для наглядности школьникам показали телесюжет о реальных уголовных делах в отношении студентов из Челябинской области, осужденных за подобную деятельность.
Профилактическая акция «СТОПдроп» проходит на Южном Урале уже во второй раз. Первый этап был организован совместно с областным управлением МВД весной. В нем приняли участие около 1,5 тысячи учащихся.
