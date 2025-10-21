Поиски туристки из Челябинска Полины Захаровой приостановили на горе Иремель

Туристка пропала на горе Иремель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Николаевской тропе около горы Иремель приостановлены поиски 43-летней челябинской туристки Полины Захаровой. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Стоп! Проверка информации», — сообщили волонтеры в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». По неподтвержденной информации, потерявшуюся женщину нашли и она жива.