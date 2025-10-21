Суд отменил вклад челябинского экс-министра в уставный капитал своего рудника

Краеугольным камнем в суде стал вопрос о сроках внесения взносов в уставный капитал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области отменил платежи экс-министра промышленности региона Валерия Прудского и других учредителей в уставный капитал «Медведевского рудника». Как следует из материалов дела, общая сумма взносов составила 160 млн рублей, а вклад Прудского — 48 миллионов.

«Признать недействительным решение общего собрания участников „Медведевского рудника“ от 10 декабря 2024 года об утверждении номинальной стоимости долей участников общества: Прудской — 48 млн рублей (размер доли 30%), Милена Денисенко — 109,7 млн (68,57515%), Гульнара Кадырова — 2,28 млн рублей (1,42485%)», — отметил арбитраж в решении. Документ есть в распоряжении URA.RU.

Если бы решение учредителей вступило в силу, доля Кадыровой, которая является тещей экс-депутата Госдумы РФ Масреля Юсупова, снизилась бы с 31,91% до 1,42485%. Однако Прудской настаивал на сокращении до 0,00403% . Суд же поддержал требования Кадыровой, которая настаивала на признании увеличения капитала с 10 тысяч до 160 млн рублей несостоявшимся, хотя руководство рудника настаивало на обратном. Ожидалось, что внесенные деньги пойдут на погашение долгов предприятия.

Но в итоге судья Камила Сакаева установила, что увеличение не преследовало интересы общества. Его использовали на перераспределение долей в пользу одних участников за счет других. То есть потратить деньги на исполнение мирового соглашения по делу о банкротстве самого «Медведевского рудника» не удалось. Но решение учредителей было об иных тратах.

«Доказательств наличия экономической необходимости увеличения уставного капитала для погашения иных платежей в материалы дела не представлено. При этом фактически действия по увеличению уставного капитала привели к тому, что результатом совершения оспариваемой сделки, в действительности, стал переход 31,91% доли уставного капитала общества к Денисенко, Прудскому, что соответственно привело к уменьшению в 23,39 раз размера доли Кадыровой и нарушило права истца», — отметил суд.

Причиной для отмены сделки стал сдвиг со внесением платежей. Он возник в силу действия ограничительных мер по другому процессу. Поэтому если изначально планировалось внести деньги до 13 ноября, то затем срок сдвинулся, и фактически средства поступили с 11 по 26 ноября. Вынося свой вердикт, суд отметил, что законодательство не предусматривает приостановления действия решений собрания и сроков внесения дополнительных вкладов.

Это не первый процесс, связанный с долей Прудского в челябинском предприятии. В августе 2024 года кредитор Татьяна Гуганова требовала отменить сделку по приобретению экс-министра 40% доли в «Медведевском руднике» у экс-депутата Госдумы Марселя Юсупова. Кадыровой из Уфы принадлежало тогда 33% доли. Долю в бизнесе Прудской сумел сохранить за собой.