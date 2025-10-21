В Челябинске два поселка и несколько микрорайонов останутся без воды
Работы начнутся в 9:00 и закончатся в 20:00
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Челябинске 22 октября пройдут большие работы на водоводе. Жителям рекомендуют сделать запас воды. Работы начнутся в 9:00 и закончатся в 20:00, сообщили в пресс-службе ПОВВ.
«22 октября с 09:00 до 20:00 в связи с плановыми работами на водоводе возможно ограничение подачи воды (до 20%). Работы проведут по ряду адресов», — сообщили в пресс-службе.
Работы будут проводиться в поселках Шершни и Шагол. Также ресурс ограничат в микрорайонах № 33, 33А, 34, 34А, а также № 24, 25, 26, 28. Кроме того вода будет отключена в районе, ограниченном улицами А. Сахарова — Университетская Набережная — А. Макеева — 250-летия Челябинска (Тополиная аллея).
Без воды временно останутся улицы Братьев Кашириных — Ворошилова — 250-летия Челябинска — Салавата Юлаева, микрорайон «Академ Риверсайд», ограниченный улицами Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Университетская Набережная — Чичерина. Также подачу воды временно ограничат в микрорайоне «Парковый-1», а именно в районе, ограниченном улицами: Красного Урала — проспект Победы — 40-летия Победы — Комсомольский проспект.
