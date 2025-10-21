В Словакии вынесли приговор стрелявшему в премьер-министра Фицо

Срочная новость Фото: © URA.RU

Суд вынес приговор Юраю Цинтуле, признанному виновным в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае 2024 года, назначив ему 21 год лишения свободы, сообщают местные СМИ. Инцидент произошел в городе Гандлова, расположенном в центральной части страны, где проходило выездное заседание правительства. Цинтула открыл огонь по Фицо, когда тот вышел к гражданам, собравшимся у здания дома культуры. Злоумышленник был задержан полицией непосредственно на месте происшествия.