Свердловские власти раскрыли, где запретят продавать энергетики

Законопроект о запрете продажи энергетиков в Свердловской области, который обсудят на заседании правительства, будет затрагивать лишь определенные места. Так, под ограничения попадут магазины возле школ, детсадов и больниц, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Будет рассмотрен вопрос, касающийся ограничения продажи безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях образовательных и медорганизаций, спортивных и культурных учреждениях и прилегающих к ним территориях», — пояснили в ДИПе. Еще ограничения коснутся мест, где проводятся концерты или другие мероприятия с большим скоплением людей. Расстояние, на котором нельзя будет вести продажу, определят местные власти.