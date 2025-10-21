Логотип РИА URA.RU
Общество

Свердловские власти раскрыли, где запретят продавать энергетики

В Свердловской области запретят продажу энергетиков возле школ и детсадов
21 октября 2025 в 16:36
Вопрос о запрете продажи напитков рассмотрят в правительстве

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Законопроект о запрете продажи энергетиков в Свердловской области, который обсудят на заседании правительства, будет затрагивать лишь определенные места. Так, под ограничения попадут магазины возле школ, детсадов и больниц, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Будет рассмотрен вопрос, касающийся ограничения продажи безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях образовательных и медорганизаций, спортивных и культурных учреждениях и прилегающих к ним территориях», — пояснили в ДИПе. Еще ограничения коснутся мест, где проводятся концерты или другие мероприятия с большим скоплением людей. Расстояние, на котором нельзя будет вести продажу, определят местные власти.

Вопрос об ограничении продажи энергетиков правительство рассмотрит 23 октября. С докладом по проекту закона выступит и. о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова.

